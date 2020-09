Osječko-baranjske županije

Završna konferencija

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

2,1 milijuna kuna

1,8 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova i Osječko-baranjska županija

najboljeg i najpovoljnijeg

Centra u Eko-zoni Nemetin

78,6 milijuna kuna

98,3 milijuna kuna

Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

tri faze

2.910 tona

23 rashladne komore

2.220 tona

10 komora

Ivan Anušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

U sjedištudanas je održanaprojekta "“.Riječ je o projektu ukupne vrijednosti, od čega bespovratna EU sredstava iznose(85% ukupne vrijednosti projekta). Preostali izvori financiranja suNakon današnje Završne konferencije, u idućih 15-ak dana započet će postupak javne nabave, slijedi odabirizvođača radova, a potom počinje izgradnja. Prema projektantskom troškovniku, procijenjena vrijednost investicije jeplus PDV, odnosnoukupno. Ukupna površina objekta je 8.200 m2, početak izgradnje planiran je do kraja ove godine, a završetak u idućoj godini.Izgradnjaplanirana je u. U prvoj fazi planirana je izgradnja skladišnih kapaciteta za voće i povrće sa sortirnicom, pakirnicom i laboratorijem za praćenje kontrole kvalitete proizvoda, linija za proizvodnju soka, potrebnih upravnih i pomoćnih prostorija. U drugoj fazi planirana je izgradnja objekta s dodatnim skladišnim prostorom za smještaj voća i povrća, linija, tunela za brzo smrzavanje s potrebnim skladišnim kapacitetom za čuvanje smrznutog voća i povrća, sušare za voće i povrće, te aukcijske dvorane. U trećoj fazi planirana je izgradnja objekta u kojem će biti smješten tehnološki inkubator s malim linijama za proizvodnju prerađevina od voća i povrća s prostorijama za pripremu proizvoda za tržište (dizajn, marketing i slično).Ukupni rashladni kapacitet hladnjače jeraspoređeno u ukupno, a podijeljen je na dva dijela - za ekološku i konvencionalnu proizvodnju. Za ekološke proizvode osigurano je 7 komora s U.L.O režimom hlađenja, i to tri komore kapaciteta 150 tona i 4 komore kapaciteta 60 tona, odnosno ukupno 690 tona rashladnog kapaciteta. Za ekološke proizvode bit će postavljena posebna linija za sortiranje i pakiranje, odvojena od konvencionalne proizvodnje.Planirani kapacitet rashladnih komora za konvencionalnu proizvodnju je, raspoređeno us U.L.O. atmosferom i 6 komora s dinamičkom atmosferom, te 6 komore s normalnom atmosferom ukupnog kapaciteta 329 tona. Ukupni skladišni kapacitet hladnjače s kontroliranom atmosferom (ULO i dinamička) i normalnom atmosferom iznosi 3.239 tona voća i povrća.Županistaknuo je kako je RDC projekt od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede i pokretanje gospodarskih aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji i cijelom slavonsko-baranjskom području, a projektirat će se na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije postavljanjem sunčanih kolektora na krovnim površinama objekta.