Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju od 25. do 27. rujna na područjuu prometu je evidentiranokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (31 vozač osobnog automobila, 14 vozača bicikla, 1 vozač teretnog automobila i 1 vozač mopeda).U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod čega: 155 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 30 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 17 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom, 3 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 68 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 27. rujna, u 17 sati, u, kada je u prometu zaustavljen. Vozaču bicikla, 58-godišnjem hrvatskom državljaninu evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.U petak, 25. rujna, u 21,10 sati, uu nadzoru prometa zaustavljen je 27-godišnji hrvatski državljanin iz Belišća. Vozaču osobnog automobila je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 10 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 26. rujna, u 20,40 sati, udogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila, 69-godišni hrvatski državljanin uslijed neprilagođene brzine kretanja udario je u osobni automobil iz suprotnog smjera s kojim je upravljala 24-godišnja hrvatska državljanka. Nakon prometne nesreće, 69-godišnji vozač napustio je mjesto prometne nesreće. Brzom intervencijom policije vozač je pronađen i evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 24 500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova. Ozlijeđenoj 24-godišnjoj hrvatskoj državljanki pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su konstatirane lake tjelesne ozljede.U nedjelju, 27. rujna, u 21,20 sati, u, u Drinskoj ulici, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila, 53-godišnji hrvatski državljanin iz Tenja. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 10 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana, u 23,08 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač mopeda, 44-godišnji hrvatski državljanin iz Valpova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 10 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.