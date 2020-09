restoran Corner

kultno mjesto

hrvatski blogger i hedonist Domagoj Jakopović Ribafish

najbolji roštilj

nogometnog stadiona NK Metalac

Moderno, ugodno i nevjerojatno mirno mjesto

75 kuna

[Foto: Vilicom kroz Hrvatsku]

Bođirković i Ravlić

Mikinčić, Siniša i Goran

dostavama i cateringom

sale za vjenčanje

Labus

leskovačkog roštilja

[Foto: Vilicom kroz Hrvatsku]

pohvalio sve

pohana mesa i riblji specijaliteti

svinjska rebarca

biftek u zelenom papru, mazalice i punjeni batak sa zabatkom, ljuta kobasa

teleća peka

baklava

štrudla od jabuke

[Foto: Vilicom kroz Hrvatsku]

Najbolji roštilj u Osijeku? Dok nam ne dokažete suprotno – potpisujemo!

[Nagradna igra]

jednu porciju bifteka

[Foto: Vilicom kroz Hrvatsku]

[Foto: Restoran Corner]

[Sponzorirani članak]

Da je„hram mesine“, to znaju brojni Osječani koji već godinama hodočaste u tou Velebitskoj ulici na istočnom ulazu u grad. U međuvremenu Corner je otkrio i poznatikoji je o restoranu pohvalno pisao na svom blogu Boraveći u Osijeku, na pitanje gdje pojesti, bez imalo razmišljanja završili su na adresina koji se Corner naslanja.nalazi se na samom rubu grada, no ova je mesofilska meka puna u svakom trenutku. Preko dana je popunjeno radnim ljudima, poslovnjacima iz industrijske zone, dok su večeri i vikendi rezervirani za obitelji, a tome ide u prilog i cijena nedjeljnog menija od svega. Po ocjeni Ribafisha, cijene su ovdje sasvim pristojne, dapače, kad vidite kolike su porcije – još su i male.Corner je hram mesa kojem se zna i ističe porijeklo jer se ovdje ponose time da surađuju s lokalnim mesnicamaPut do kultnog statusa je započeo kada su braća, krenuli spo Osijeku. Uslijedilo je otvaranjepo kojoj je Corner također poznat, a potom je Siniša, mlađi od dvoje braće, krenuo na stažiranje u poznati zagrebački restoran(kolokvijalno zvan „kod Srbina“), jer mu se svidio pojam. Pogledao je, naučio, nabavio roštilj majstora, i pokrenuo priču i u Osijeku.Što se menija tiče, Ribafish je: od juhe (kvalitetna, gusta, s pravim gljivama), preko jela od mljevenog mesa pravljenog po leskovačkoj recepturi s posebnim naglaskom na ćevape, pa do plate za troje „koju ne bi svladalo četvero hrvača“ (ražnjići od svinjske vratine, pljeskavice, uštipci, pileći ražnjić, svinjska rebrica i otkošteni pileći zabatak, krumpiri u foliji sa sirnim namazom, pekarski krumpir, pečeno povrće i specijalni namaz kuće – đipsi).Na meniju su još razna, kvalitetna, kao i, a posebno je hvaljena(za koju se treba najaviti). Ribafish je pohvalio i izbor slastica – odi vrućeg poljupca dokojega je prozvao epohalnim.“ navodi na kraju svog izvještaja naš poznati blogger, a vi ako želite provjeriti jesu li njegovi navodi točni trk do Velebitske ulice. Radno vrijeme Cornera je od 9 do 23 sata, osim nedjeljom (9 do 18 h).U nagradnoj igri na portalu Osijek031 ovaj tjedan možete osvojiti. Nagradnu igru možete zaigrati na našoj Facebook stranici