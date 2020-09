3 vozača bicikla

Belom Manastiru

1,94 grama

12 puta

Kolodvorskom ulicom

80-godišnji

1,16 grama

23500 kuna

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ilustracija

Jučer, 23. rujna, na području ove Policijske uprave u prometu su zaustavljenakoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Najveća prisutnost alkohola evidentirana u 00,15 sati u, kada je u prometu zaustavljen biciklist 31-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Vozač bicikla smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva te je do sada u 2020. godinievidentiran u prometu kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i svaki put je bio smješten u posebnu prostoriju.U 12,40 sati, na kružnom toku državne ceste broj 212, kod križanja su Karancu, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom.Vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Belog Manastira je zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom sletio s kolnika te napustio mjesto događaja.Policijski službenici su naknadno vozaču evidentirali prisutnost alkohola u krvipo kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova.