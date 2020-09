AK Slavonija-Žito

Tekst: Ines Čuljat Santrić

Foto: Screenshot video

Kao svakog vikenda, i ovog (19.-20.rujna 2020.)su puni sportskih događanja: seniorski je trojac otputovao na, mnogi su trčanje zamijenilii sudjelovali na FeBiRe-u, a naše smo juniorke i juniore otpratili u Zagreb naRezultati su, realno, bili nešto ispod očekivanih. Bilo je tu osobnih rekorda i kvalitetnih rezultata, no gledajući timski – moglo je i bolje.Krenimo s Kupom.Ukupno četvrti (354,5), juniori četvrti (197) i ono što smo najteže podnijeli – juniorke četvrte sa zaostatkom od samo jednog boda za trećeplasiranima (197,5). Jedan bod do pehara. Jedan!Od pojedinačnih rezultata valja istaknuti prvo mjestou skoku s motkom (4,80m), kao i prvoplasiranuu utrci na 200m (25,72).Drugoplasirana je bilau utrci na 400m prepone, a do tog je plasmana dotrčala u vremenu 1:05,69.Treće mjesto osvaja motkaškoji preskače visinu 4,00m, kao i sprintericakoja je 100m istrčala za 12,63.Štafete su bile svijetla točka ovog Kupa: sve četiri štafetne utrke završile su među vodećima. Prvo mjesto osvajaju juniori na 4x100m, u sastavu:, a pobjednički rezultat bio je 42,71. Ovo je ujedno i novi klupski rekord (“stari” je star nepuna 3 tjedna i iznosio je 42,99), a zanimljivo je reći da, kao nove klupske rekordere, ostavljamo ista imena, dok mijenjamo samo jedno prezime:naslijedio jeUtabanim pobjedničkim stazama trče i naše prvoplasirasirane juniorke:, a kroz cilj ulaze s rezultatom 49,23. U istom sastavu, drugoga dana osvajaju drugo mjesto u štafeti 4x400m, s vremenom 3:59,96.Treći su, u istoj štafeti (4x400m) bili naši juniori:(3:26,80).Ekipno naše juniorke osvajaju treće mjesto (13,272 bodova), dok su juniori bili šesti (10,517 bodova).Najistaknutiji juniori bili su, osim spomenute štafete 4x100m i Ivana Paravca koji su i ovdje prvoplasirani te trećeplasiranogi štafete 4x400m, novopridošli “trećaši”:na 100m (11,39),na 200m (22,87),na 400m (49,59),na 400m prepone (1:00,89),u skoku u vis (1,75m) teu skoku u dalj (6,10m).Kod juniorki Melani Bosić ostajena 200m, dok se Petra Mauk “penje” na prvo mjesto u (spomenutoj) utrci 400m prepone, ukoliko plasman usporedimo s Kupom. Za jedno se mjesto, po istom kriteriju, pomiče i Melani Bosić u utrci na 100m te na Ekipnom prvenstvu biva drugoplasirana.Štafeta 4x400m ostaje druga, dok Lorena Faktor u skoku u dalj “skače” s četvrtog na drugo mjesto (5,13m).