Ivan Anušić

HŽ Putničkog prijevoza

ukida

Osijek-Zagreb

neće ukinuti

novu liniju

Studentski vlak

16:30 sati

manje od četiri sata

unaprijediti kvalitetu prijevoza

Željko Ukić

četiri izravne linije

Slavonskog Broda i Osijeka

novu ponudu za studente

subvencionira prijevoz

25%,

u potpunosti

prvi vlak studentske linije

obnovi HŽ-ove flote

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031, OBZ.hr

Danas je županodržao sastanak s upravom. Tema sastanka bila je informacija da HŽtakozvani Ponoćni vlak na relacijiNajvažnija informacija sa sastanka je ta da seniti jedna željeznička linija prema Osijeku, pa će i Ponoćni vlak i dalje prometovati.Idućeg mjeseca HŽ uvodi inagibnog vlaka, takozvani, koji će iz Zagreba voziti prema Osijeku petkom popodne u, a iz Osijeka prema Zagrebu nedjeljom popodne. Trajanje vožnje će biti, što je gotovo sat vremena kraće nego sada. Namjera im je i, pa će od 15. listopada jedan niskopodni vlak povezivati Osijek i Vinkovce te dalje prema Županji i Vukovaru.Predsjednik Uprave HŽ PPpodsjetio je i kako su u veljači ove godine uveli čakprema Slavonskom Brodu za putnike koji svakodnevno putuju izmeđukako bi potaknuli dnevna putovanja vlakom te time regionalno bolje povezali gradove u Slavoniji, što je dokaz da se područje istoka Hrvatske prometno unaprjeđuje, a ne izolira.Od Nove godine i Osječko-baranjska županija uvodi. U suradnji s HŽ PPstudenata vlakom za sve studente koji imaju prebivalište na području županije, a studiraju bilo gdje u Hrvatskoj. Do sada je ta subvencija iznosilaa od 1. siječnja 2021. godine OBŽ ćesubvencionirati prijevoz studenata vlakom. Na taj način želi se unaprijediti život studenata, ali i pomoći u revitalizaciji HŽ-a te stvoriti pretpostavku za socijalni, pa potom gospodarski rast i razvoj naše županije.11. listopada u poslijepodnevnim satima krećeiz Osijeka za Zagreb, a 15. listopada u prijepodnevnim satima i prva vožnja niskopodnog vlaka od Osijeka do Vinkovaca.Ukić te dodao kako je to prvi korak uza Slavoniju, ali i kako je pred nama razdoblje ulaganja u željeznicu u svim dijelovima RH.Župan Anušić je tom prilikom dao i informaciju o rekonstrukciji zgrade Željezničkog kolodvora Osijek. Odabran je izvođač radova, s radovima bi se već krenulo no zbog žalbe na odabir izvođača jednog od sudionika postupak će se malo odužiti. Početak radova na rekonstrukciji stoga se očekuje tijekom idućih nekoliko mjeseci, odnosno najkasnije početkom iduće godine.