Filantropska šetnja i Filantropska vožnja našim tramvajem „Treskom kroz filantropiju“

Osobito mi je drago što se i ove godine uključio GPP koji je dopustio oslikavanje jednog tramvaja te veliko hvala osječkom grafiteru Rebusu koji ga je vrlo kreativno i oslikao. Vedri tramvaj i sve aktivnosti koje su mu prethodile kao i ove s kojima ćemo obilježiti Tjedan filantropije donose osmijeh na lice mnogim građanima jer i šetnja i vožnja imaju i edukativnu i opuštajuću dimenziju

Tina Kovačevića

utorak 22. rujna od 17 do 19 sati

srijedu 23. rujna od 17 do 19 sati

Ovogodišnjim Tjednom filantropije ponovno ćemo pokazati koliko je važan građanski aktivizam, solidarnost u društvu i doprinos zaklada, udruga i ustanova, no ponajviše doprinos pojedinaca koji svoje aktivnosti i slobodno vrijeme poklanjaju gradu te tako doprinose zajednici... Iako mislimo kako poznajemo svoj grad, svaki kutak grada, uvijek je tu nešto novo što se može otkriti te stoga i pozivnica svima da se uključe u aktivnosti u narednih tjedan dana kada imamo prigodu iznova otkriti naš grad i povijest od koje je satkan

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Najava:

U Osijeku će se, peti put zaredom, obilježiti Tjedan filantropije . Tim povodom u osječkomodržana je tiskovna konferencija na kojoj su sudjelovali zamjenica gradonačelnika, upraviteljica Zaklade Slagalicate upravitelj Zaklade Srce grada OsijekaRiječ je o događanju kojem je cilj tijekom posljednjeg tjedna u rujnu nizom aktivnosti potaknutiu razvoj zajednice i društva. Prema riječima zamjenice gradonačelnika Žane Gamoš, jedinstvena je to suradnja Grada i dvije osječke zaklade –, koju su podržali iOvogodišnji Tjedan filantropije u Osijeku najavila je filantropsko-biciklistička kampanja „ (Ž)bicom do trice “. Naime,biciklima su pedalirali 400 kilometara koje su donirali korisnicima Doma za odgoj djece i mladeži iz Osijeka. Prikupljenim financijskim sredstvima u dvorani Doma na Vinkovačkoj bit će postavljeni koševi dok će dodatno prikupljeni novac biti usmjeren na daljnje opremanje sportske dvorane loptama i drugim rekvizitima.Iako je ovogodišnji Tjedan filantropije nešto skromniji zbog aktualnih okolnosti, upraviteljica Zaklade Slagalica Branka Kaselj potvrdila je kako Osječane i njihove goste očekuju dva tradicionalna događanja. To su“, rekla je Kaselj.Filantropska šetnja gradom pod vodstvom stručnog vodičazakazana je za, a polazak je s Trga svetog Trojstva u Tvrđi. Filantropska vožnja tramvajem najavljena je za, a filantropski tramvaj i stručni vodič startat će s Trga Ante Starčevića. Svoje mjesto za šetnju i vožnju moguće je osigurati prijavom na e-mail:. Šećući i vozeći se tramvajem moći će se saznati neke od najzanimljivijih filantropskih priča grada Osijeka. Sudjelovanje je besplatno, a poštivat će se epidemiološke mjere.“, poručila je zamjenica gradonačelnika Gamoš.Inače, posebno oslikani tramvaj koji promovira Tjedan filantropije kružit će osječkim tračnicama tijekom idućih šest mjeseci.