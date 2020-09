Policijske uprave osječko-baranjske

U vremenu od 18. do 20. rujna, na područjuu prometu su zaustavljena(31 vozač osobnog automobila i 12 vozača bicikla) koja su imala nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je iod čega 122 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanja pod zabranom, 6 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 prekršaj odbijanje ispitivanja na prisutnost alkohola u krvi vozača i 64 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 19. rujna, u, na lokalnoj cesti broj 44047, između, kada je u prometu zaustavljen vozač biciklahrvatski državljanin iz Ledenika. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.U petak, 18. rujna, u 20,40 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je 31-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira, koji je upravljao biciklom te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je do sada u 2020. godinizaustavljen u prometu da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i svaki puta je bio smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U subotu, 19. rujna, u, u Osijeku, u Ulici Josipa Jurja Strossmayera, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Vozač bicikla 62-godišnji hrvatski državljanin iz Ladimirevaca, izgubio je nadzor nad biciklom i pao na kolnik. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.U večernjim satima, 19. rujna, u Osijeku, na raskrižjudogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobila 68-hrvatski državljanin iz Osijekapješaka na pješačkom prijelazu već je svojim automobilom udario u istoga. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je uhićen te slijedi kaznena prijava nadležnom državnim odvjetništvu u Osijeku.U nedjelju, 20. rujna, u 1,25 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je 25-godišnji hrvatski državljanin iz Đurđanaca, koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova. - objavila jeu priopćenju.