Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

ide prema, odnosno smjerom onih država članica EU u kojima je rad trgovina nedjeljom ograničen, uz izuzetke kioska, pekarnica, trgovina na crpkama, kolodvorima, piše Večernji list Glasnogovornik Vladepotvrdio je da se priprema zakon kojim će se, vodeći računa o balansu između rada, odmora i provođenja vremena u krugu obitelji i najbližih.“, istaknuo je Milić i dodao da su se analizirale europske prakse te će se pronaći najbolje rješenje.Reguliranje odnosnorada nedjeljom u skladu je i s Direktivom o ravnotežikoju je lani usvojio EP i koja mora biti implementirana u zakonodavstva članica do 2022. Ona će roditeljima omogućiti, među ostalim, da zatražeradno vrijeme, rad od kuće ondje gdje je moguć kako bi uskladili radne i obiteljske obveze. Jasno je da je u pozadini te Direktive i svijest da je EU suočen sa, sve, pa je nužno poboljšati položaj zaposlenih roditelja jer nije realno da će imati više djece ako su na poslu po cijele dane.Ustavni sud je dvaput ukidao zabranu rada nedjeljom jer razlozi za zabranu nisu bili dobro obrazloženi. Ističe to i ustavnopravni stručnjak Mato Palić: „“. Palić je i prije isticao da ne može proći na Ustavnom sudu opća zabrana rada nedjeljom, ali može zabrana rada u trgovini uz izuzetke poput pekarnica, kioska...Rad nedjeljom, uz neke izuzetke, brane, a propisani broj nedjelja godišnje u kojima trgovine mogu raditi imaju... Izvan EU Norveška, a u Švicarskoj trgovine ne rade nedjeljom.Na primjer, u Austriji se trgovine zatvaraju subotom ui ne rade do ponedjeljka. Rad trgovina u toj zemlji ograničen je natjedno. U Njemačkoj nedjeljom rade samo trgovine na, jedino trgovine u Berlinu radegodišnje, dok niz država Europske unije ima definiran broj radnih nedjelja godišnje, pa ih je tako u Poljskoj sedam, Španjolskoj osam, u Nizozemskoj 12...Ali, kupci. Čim se ova korona situacija smiri vratit će se šoping u, oni neće imati problema s radom nedjeljom...