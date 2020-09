pretežno vedro vrijeme

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

I dok će danas prevladavati, uz slab do umjeren istočni vjetar i dnevnu temperaturu do, u ostatku tjedna nas očekujuZa sutra prognostičari najavljujubez vjetra uz dnevnu temperaturu doU srijedu slično vrijeme - djelomično oblačno uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura okoa dnevna doZa četvrtak će vam trebati. Prevladavat će pretežnouz dnevnu temperaturu do 26°C.U petak stižu tmurni oblaci uz. Tijekom jutra prevladavat će vedro vrijeme, no u poslijepodnevnim satima će vam trebati. Uz slab do umjeren južni vjetar, dnevna temperatura 'raste' doZa vikend koji je tek pred nama trebat će vam malo. Za subotu prognostičari najavljuju. Dnevna temperatura do, a puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar.U nedjelju. Pravo jesensko vrijeme - oblačno uz kišu, a dnevna temperatura oko