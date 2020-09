Vikarijatu

Tekst i foto: Osijek031.com

Jučer je uodržanana kojoj su oporbeni vijećnici propisno „izrešetali“ dogadonačelnikaTo je posebno došlo do izražaja na „akrualcu“ kojim su dominirala: problematiku tretiranja komaraca te modernizacija javne led rasvjete za koju oporba tvrdi kažu da je donijela mrak u osječke ulice.HDZ-ovi vijećnici zatražili su od Piližoteuloženog iz gradskog proračuna u tretiranje komaraca, kao i pojašnjenje zašto je ugovorena cijena tretiranja komaraca iz zrakoplova zaviša za istu jedinicu površine u Osijeku nego u Vukovaru. Piližota je odgovorio da se izvođač traži putem javnog natječaja, te se potom bira najpovoljniji ponuditelj.U raspravu se uključio vlasnik tvrtke, jedine tvrtke koja u Hrvatskoj tretira komarce iz zrakoplova, koji s Gradom ugovara i obavlja tretiranje komaraca iz zraka. Vlašić je ujedno i gradski vijećnik te je pokrenuo inicijativu začime bi se efikasnije moglo obavljati zaprašivanje. Drugim riječima, Grad bi trebao svom vijećniku nabaviti novi avion kako bi on mogao nastaviti obavljati svoje poduzetničke aktivnosti?Podjednako je oštro bilo i u raspravi o modernizaciji javne rasvjete koja je, po riječima oporbe, donijela mrak osječkim ulicama. Problem je u tome što je rasvjeta slaba i osvjetljava samo prometnice, dok su pločnici u, što je opasno za sigurnost građana, a pogotovo djece u večernjim satima.Piližota je u svom odgovoru rekao kako su svjesni problema, ali projekt modernizacije javne rasvjete provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti odkoji je donijela upravo HDZ-ova Vlada, a koji je jedan od najstrožih u Europskoj uniji. Piližota je obećao kako će se kroz novi gradski projekt osvjetliti i pločnici.Na pitanje hoće li osječki veslači ostati bez krova nad glavom jer je zgradau privatnom vlasništu, Piližota je odgovorio kako postoje planovi za izgradnju novog objekta Iktusa čija bi vrijednost bila oko. Što se tiče obnove atletske staze na stadionu u Gradskom vrtu koja je neuvjetna za treninge, u planu je izgradnja nove atletske staze.Vladajuća većina predložila je inicijativu za izmjenu Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka jer ovaj važeći ne predviđa mogućnost oduzimanja tih priznanja. To se pitanje potegnulo nakon brojnih kontoverznih izjava, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, što je uzrokovalo revolt brojnih građana Osijeka. Ova inicijativa mogla bi se naći već na idućoj sjednici Gradskog vijeća.Inače, proračun Grada rebalansom je na godišnjoj razini umanjen za. Manjak izvornih prihoda prouzročen zatvaranjem gospodarstva uslijed pandemije koronavirusa pokrit će se proračunskim viškom iz prošle godine.