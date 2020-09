Uskim njivama

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

Redakciji portala Osijek031 javio se čitatelj koji živi nai upozorio nado koje je došlo nakon izmjeneNaime, za područje Uskih njiva postojao jekoji je stanare tog dijela grada „“ od izgradnje, uz iznimku tzv.uz južnu obilaznicu.No, prije nekoliko godina došao je investitor,i podnio zahtjev gradskoj upravi da se detaljan urbanistički plan izbaci i stavi generalni urbanistički plan (GUP) koji dopušta gradnju zgrada.Situacija je sada takva da su ljudi koji suimajući u vidu da im u susjedstvu neće biti zgrada, razočarani zato što su na preostalim placevima u naselju (a ostalo ih je oko petine) počelenakon uvođenja GUP-a. Od vlasnika kuća zahtijevalo se i da kuća mora biti uvučena pet metara od nogostupa, što se na investitore stambenih zgradaKao eklatantan primjer dokle je to dovelo navode slučaj jednog stanovnka koji je sagradio kuću u, kako je trebalo biti,, a sada mu uzduž 40 metara dugačkog dvorišta niče nova zgrada.Uskih njiva obratili su setražeći da se vrati stari detaljan urbanistički plan, no iz gradske uprave su im „“ tvrdeći kako su prigovor trebali uložiti u vrijeme kada je investitor predlagao izmjenu. Naravno da nitko u susjedstvus time da se predlaže izmjena urbanističkog plana pa. „“, piše naš čitatelj.Tim povodoms Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, bivša zamjenica gradonačelnika, dala je izjavu za Glas Slavonije u kojoj je potvrdila kako je za područje Uskih njiva detaljan urbanistički plan stavljen izvan snage. To je uobičajena procedura koja se događa nakon što se smatra da je proces izgradnje određenog područja završen.”, objašnjava Lovoković koja time otklanja mogućnost da je ovdje bila riječ o sumnjivim poslovima.No, čak i da je tako, nakon izmjene detaljnog urbanističkog plana uslijedila je izgradnja zgrada „“, zaključuje naš čitatelj u dopisu.Sličnih primjera imamo u svim dijelovima grada jer, od početka 90-ih, pozitivni zakonski propisi postajali su žrtve investitora s viškom novca i manjkom ukusa pa su brojne ulice u Osijeku postale ogledni primjerci tzv. „“. Izgleda da se nešto slično sada događa i na Uskim njivama...