najvećim brojem

nematerijalne kulturne baštine

Google Arts & Culture i Hrvatske turističke zajednice

2000 kulturnih institucija

Ovo je prvi veliki i sveobuhvatni projekt Hrvatske turističke zajednice i Googlea koji na inovativan način promovira hrvatsku nematerijalnu baštinu. U sklopu ovog projekta globalnoj smo publici otkrili 25 hrvatskih nematerijalnih tradicija koje će, siguran sam, doprinijeti daljnjem pozicioniranju naše zemlje kao turističke destinacije bogate i raznolike ponude s naglaskom na našu kulturno povijesnu baštinu kojom se svi izrazito ponosimo

Kristjan Staničić

2020. godina bila je izazovna za putnike širom svijeta. Vjerujemo da ćemo ovim projektom dodatno približiti bogatu tradiciju Hrvatske koja je već poznata po svojim prirodnim ljepotama i pitoresknim gradovima. Koristeći tehnologiju i inovativne tehnike pričanja priče, ovaj je projekt u suradnji i pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice usmjeren na očuvanje i promociju odabranih aspekata nematerijalne kulturne baštine Hrvatske globalnoj publici. Ovo je ujedno i prva globalna prezentacija hrvatske nematerijalne baštine na platformi Google Arts & Culture

Amit Sood

Turisti danas traže originalnost na moderan način, a kulturna raznolikost Hrvatske bogatstvo je vrijedno pokazivanja čitavom svijetu. Od Trke na prstenac, Sinjske alke pa do manje poznatog ojkanja iz mog rodnog kraja, Hrvatska uistinu odiše raznolikošću. Veseli me što danas postoje digitalni kanali koji mogu približiti našu nematerijalnu kulturnu baštinu turistima diljem svijeta, posebno u ovo izazovno doba koje je smanjilo mogućnost putovanja. 17 kulturnih dobara upisano je na UNESCO-vu listu, a to je samo djelić onoga što danas prezentiramo, jer Hrvatsku krasi bogatstvo prirodnih ljepota kao i bogato povijesno i kulturno nasljeđe. Dok očekujemo povratak na staro normalno, projekti poput ovog omogućuju našim gostima virtualna putovanja i upoznavanje s kulturnim i povijesnim bogatstvom hrvatskih destinacija. Nadamo se da već planirate svoja putovanja i da je ova stranica dodatna pozivnica za posjet Hrvatskoj. Vidimo se uskoro na Google Arts and Culture

Nikolina Brnjac

čipke od Agave

Nijemo kolo

Zagorskih štrukli

narodna pjesma bećarac

Tekst: Ana Ledenko Gregur

Foto: Saša Pjanić

Hrvatska je jedna od zemalja spredmetana popisu UNESCO-a, a kroz suradnjuomogućen je online uvid u bogatu hrvatsku nematerijalnu baštinu koja je od sada dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku. U projektu sudjeluju i Muzej za umjetnost i obrt te Muzej Sinjske alke koji su tako postali dijelom više odiz 80 zemalja koje sudjeluju u projektu Google Arts & Culture.“, izjavio je direktor HTZ-a, nadodavši kako je turistički proizvod kulture jedan od važnijih motiva dolaska turista u razdobljima pred i posezone.Nematerijalna kulturna baština koja se odnosi na tradiciju ili žive izraze koji se prenose s jedne generacije na drugu ovim projektom Googlea i HTZ-a prikazana je kroz četiri sekcije, odnosno kroz poznavanje zanata, narodne pjesme i ples, svečanosti te hranu.”, izjavio je, direktor Google Arts and Culture.“, izjavila je ministrica turizma i sportaSamo neki od primjera obuhvaćenih u projektu su izrada, koja je prema predaji podrijetlom s Kanarskih otoka, a koju danas u Hrvatskoj izrađuju samo redovnice u benediktinskom samostanu u gradu Hvaru na istoimenom otoku, viteški turnir Sinjska alka, koji se održava svake godine u kolovozu na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 1715., kada je 700 hrvatskih vojnika iz Sinja uspjelo odbiti navalu od 60.000 turskih vojnika, kao i tradicionalna tribunjska utrka magaraca, koja se održava svake godine prvog dana mjeseca kolovoza na kojoj pravo sudjelovanja imaju samo Tribunjci, a zadatak je optrčati otočnu jezgru mjesta.U projektu je obuhvaćeno is područja Dalmatinske zagore, koje je jedinstveno po tome jer se izvodi u kolu ili u parovima gotovo isključivo bez ikakve glazbene pratnje, klapsko pjevanje, tradicionalno višeglasno homofono pjevanje bez pratnje instrumenata koje je posvećeno ljubavi ili zajednici u kojoj pjevači žive, prezentirano je umijeće pripreme, slanog ili slatkog jela od tijesta nadjevenog sirom, najpoznatijeg specijaliteta Hrvatskog zagorja, a opisana je ikoja ima oblik dvostiha koji se sastoji od dva deseterca čije se zadnje riječi rimuju, a izvodi se u svatovima, ali i na svim drugim proslavama jer su tekstovi pjesama humoristični i vedri te brojni drugi primjeri.Dodajmo kako se korištenjem značajke Street View ljudi diljem svijeta mogu virtualno kretati po mnogim mjestima koja oduzimaju dah, a samo jednim klikom saznati dodatne informacije o hrvatskom blagu ili uroniti u fotografije visoke razlučivosti. Obiđite blistavu obalu i zaronite u kristalno čisto Jadransko more, istražite Korčulu, dom plesa mačeva Moreške ili otputujte do Omiša, gdje se održava Festival dalmatinskih klapa. Svratite na otok Lastovo, poznato po prirodnim ljepotama, venecijanskoj arhitekturi iz 16. stoljeća kao i tradicionalnom događaju - lastovskoj pokladi ili karnevalu. Svakako ne propustite posjetiti Dubrovnik i njegovu okolicu, jedno od najistaknutijih turističkih odredišta Mediterana.