Tjedan filantropije u Osijeku

Zaklada Slagalica i Zaklada Srce grada Osijeka

od 21. do 25. rujna 2020.

Igor Toman i Ivica Lenard

Doma za odgoj djece i mladeži iz Osijeka

Zaklada Slagalica, Zaklada Srce grada Osijeka, Volonterski centar Osijek i Lege za djecu superjunake

Filantropskom šetnjom gradom

Tina Kovačevića

Turističke zajednice Grada Osijeka

utorak, 22. rujna 2020.

tradicionalnu vožnju Treskom kroz filantropiju

srijedu, 23. rujna 2020.,

(TFOS) i ove godine obilježavaju dvije osječke zaklade.posljednji tjedan u rujnu organiziraju niz aktivnosti koje imaju za cilj potaknuti građanski aktivizam, solidarnost i ulaganje u razvoj zajednice i društva. Tjedan filantropije održat ćeOvogodišnji TFOS najavljen je filantropsko-biciklističkom kampanjom „ (Ž)bicom do trice “. Biciklistički dvojac -- ovoga je puta svoje kilometre donirao korisnicima. Kroz 24 sata vožnje Hrvatskom pedalirali su 400 km, a kampanja je dosegnula svoj financijski cilj od 17.000 kuna. Prikupljenim sredstvima postavit će se koševi u dvoranu Doma, a do 20.9., do kada traje kampanja, sav dodatni novac koji se prikupi usmjerit će se na daljnje opremanje sportske dvorane i koševa na igralištu s opremom, loptama i drugim rekvizitima. Kampanju su podržaleTjedan počinjemo tradicionalnompod vodstvom stručnog vodičai uz podršku. Filantropska šetnja zakazana je za, od 17 do 19 sati, a startamo s Trga svetog Trojstva u Tvrđi.Nismo zaboravili ni na, a na vama je da svoje mjesto u tramvaju osigurate uod 17 do 19 sati. Filantropski tramvaj i stručni vodič čekaju vas na Trgu Ante Starčevića, a tijekom vožnje ćete saznati neke od najzanimljivijih filantropskih priča grada Osijeka. Treskom kroz filantropiju podržao je Gradski prijevoz putnika, a ove godine građani će se voziti u novom filantropskom tramvaju kojeg će oslikati osječki street graffiti umjetnik Rebus.Osigurajte si mjesto u šetnji i u tramvaju prijavom na: