Jučer 16. rujna, na područjuu prometu je zaustavljeno(4 vozača osobnog automobila i 4 vozača bicikla) kojima je evidentirana nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 14,30 sati, na državnoj cesti broj 34, između, gdje je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Petrijevaca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativna prekršajna boda.U 1 sat, u Šaptinovcima, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Šaptinovaca koji je upravljao osobnim automobilom. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova. - objavili su izu priopćenju.