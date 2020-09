tihi, bešumni

Davor Božinović

Oni su, a na njih sesvi sudionici u prometu. Riječ je, dakako, o vozačimačiji je status u prometu do sada bio u svojevrsnoj sivoj zoni. Ali, ne zadugo.Naime,je odlučioprometovanje električnih romobila i sličnih proizvoda na električni pogon koji su na tržištu kroz promjenu, piše Jutarnji list Tim povodom u javnu raspravuje uputilo “”.U njemu se navodi da je u slučaju prometovanja električnih romobila i sličnih uređaja na električni pogon u praksi “”.Postojeći Zakon o sigurnosti cestovnog prometa donesen je prije malo više od godinu dana, ali iako su na gradskim prometnicama već tada bilena električni pogon, novim zakonomstatus tih malih vozila.Električni romobili mogu razviti brzinu veću i od, a u međuvremenu se na ulicama pojavila nova generacija e-romobila koji razvijaju brzinu i do. Oni bi se, prema sadašnjim odredbama, morali kretati samo prostorima namijenjenimU MUP-u su prije godinu dana objašnjavali da se e-romobili moraju kretati površinama kojima se kreću pješaci, a njihovi vozači imajupješaka. Tada su tvrdili kako ne raspolažu podacima o sudjelovanju vozača električnih romobila ute da njihov status neće posebno regulirati u novom zakonu.Za razliku od velikog broja europskih država, Hrvatska je tada propustila priliku zakonski regulirati to pitanje. Primjerice,maksimalnu su brzinu e-romobila ograničile na. U nekim zemljama njima mogu upravljati samo osobe starije od 14 godina ikoristiti na pješačkim stazama.“, najavio je zakonske izmjene ministar unutarnjih poslovaKako će se točno zakonski regulirati korištenje ovih električnih prometnih vozila, znat će se kad bude predstavljen prijedlog izmjene zakona.