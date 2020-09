Ivica Lenard i Igor Toman

Tekst i foto: Krunoslav Inhof/Radio Osijek

Najava:

krenuli su u utorak u 18 sati s Trga Ante Starčevića nau sklopu kampanje. Kroz 24 sata vožnje Hrvatskom žele prijeći najmanje, a cilj je prikupitiza opremanje dvoraneOsječki biciklističko-filantropski dvojac Igor Toman i Ivica Lenard iza sebe imaju niz humanitarnih vožnji biciklom, a najpoznatija je ona tradicionalnakoja je doživjela svoje 5. izdanje.Ovoga će puta svoje kilometre donirati za opremanje dvorane Doma za odgoj djece i mladeži iz Osijeka, kako bi se u njemu mogla igrati i košarka. Cilj je bio prikupitikojima bi se kupili koševi za dvoranu, no prikupljeni je iznos premašen i prije kraja kampanje: "", rekao je ravnatelj Doma za odgoj djece i mladežiispraćajući Ivicu i Igora iz Osijeka.Nakon 14 sati vožnje, u srijedu oko 8 sati, planiraju dolazak uispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice a nakon kraćeg odmora, put nastavljaju prekogdje je veliko finale akcije:"", rekao je Igor Toman i dodao: "", rekao je Lenard i dodao kako ih pored, prati, VIznos otkupljenih kilometara može se uplatiti na poseban račun Zaklade Slagalica br:kod Erste&Steiermerkische Bank s naznakom "(Ž)bicom do trice" ili putem bar kodova koji se nalaze na donatorskoj platformi