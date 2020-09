Hrvatski zavod za javno zdravstvo

nove upute

studentskih i učeničkih domova

provoditi i poštivati

okupljanja

zabranjeni

nadležni radnici

serviserima i ostalim službama

manji broj

ne nose maske

ne nose

nose masku

nos i usta

znakovima bolesti

Tekst: Osijek031.com/HZJZ

Foto: Ilustracija

objavio je, a one se odnose na rads obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.U svim objektima važno jeopće mjere sprječavanja širenja COVID-19. Sve aktivnosti treba provoditi tako da se smanje susreti uživo. To se pogotovo odnosi naučenika i studenata (u pojedinim učeničkim domovima mogu biti smješteni studenti) kao i djelatnika.Do daljnjega susvi posjeti Domovima osim nužnih posjeta vezanih uz pitanje zaštite zdravlja, sigurnosti i obrazovanja.Dostavu za potrebe ustanove preuzimajuustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimnočije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka (ovisno o prostoru u koji ulazi).U svaku sobu potrebno je smjestiti štoučenika/studenata, ovisno o kapacitetima Doma i broju korisnika. Djelatnici ulaze u učeničke/studentske sobe samo kada je to nužno. Kada je riječ o nošenju maski, one su potrebne samo u zajedničkim prostorijama.Učenici/studentiu svojoj sobi. Maske seu sanitarnom čvoru kod pranja zuba, umivanja i tuširanja te u blagovaonici za vrijeme jela. U učionici mogu biti izuzeti od obaveze nošenja maske ako je osiguran potreban razmak između učenik grupiranih po sobama te se učenici potiču da ne govore (ne uče na glas) već rade u tišini.U zajedničkim prostorijama učenici/studenti i zaposlenici obavezno, uz ranije navedene izuzetke. Na otvorenom se ne nosi maska. Maska se koristi pravilno, tako da cijelo vrijeme pokriva. Preporučuju se platnene maske. Medicinska (kirurška) maska je nužna samo za osobe sakoji mogu upućivati na COVID-19, kod nadzora bolesne osobe ili za osobe s izrečenom mjerom samoizolacije ili izolacije.Detaljne upute možete pročitati ovdje: