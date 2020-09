KBC-u Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

315 uzoraka

Osječko-baranjske županije

Općine Čepin

Osijeka i Darde

Općine Čeminac

Grada Belišća

22 osobe

jedan pacijent

6 novih kontakata

269 osoba

Policijska uprava osječko-baranjska

nije utvrđeno

Zavoda za dermatologiju i venerologiju

Stožer civilne zaštite OBŽ

Tijekom posljednja 24 sata utestirano je ukupno. Deset ih je s područjabilo pozitivno na koronavirus. I danas je najveći broj, njih četvero s područja, po dvije su osobe s područja, a po jedna izi s šireg područjaTrenutno su u KBC-u Osijek hospitaliziraneoboljele od koronavirusa, a i dalje jena respiratoru.Epidemiolozi su u samoizolaciju stavili, pa se trenutno na području naše županije u samoizolaciji nalaziprovjeravala je osobe u samoizolaciji i to jednu prema dojavi građana i 33 samoinicijativno initi jedno kršenje mjere samoizolacije.Kliničko-bolnički centar Osijek od sutra, 16. rujna obavljat će uzimanje brisa na još jednoj lokaciji kako bi se smanjile potencijalne gužve. Riječ je o dvorištuna adresi Park kraljice Katarine Kosača 10 od 7:30 do 10:30 svakim danom, osim nedjeljom. Testiranje će se provoditi temeljem izdane uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nadležnog epidemiologa te na vlastiti zahtjev uz plaćanje. Nalazi se podižu na južnom ulazu u KBC Osijek svaki dan od 9 do 15 sati. - izvijestio je