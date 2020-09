Slikovnica

djetetovu životu

tekst i ilustracija

otisak

trag svjetla

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

[klik za uvećanje]

redovito čitanje

kulture čitanja

razvoj čitalačke motivacije

[klik za uvećanje]

umjetnički izričaj

maštovitosti, iskrenosti i spontanosti

poboljšanju

kvalitetu

ljekovitim pričama

smanjuju

vrijeme je za knjigu, vrijeme je za čitanje

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Snaga vršnjačkog pritiska / Jennifer Moore-Mallinos

1]

Like

2]

"Osijek031 & mi poklanjaju k njigu: Snaga vršnjačkog pritiska!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

je najčešće prva knjiga uuz pomoću koje ono razvija govor, bogati fond riječi, pobuđuje emocije, razvija djetetovu maštu, te stvara naviku za korištenje knjige i ljubav prema njima. U kvalitetnoj se slikovniciskladno upotpunjuju, ne nadmeću se. Ilustracija obogaćuje tekst, dajući mu novu dimenziju i omogućava djetetu da, dok odrasli čita tekst, ono istražuje sliku. Ilustracija u slikovnici, između ostaloga, upućuje i ističe ono važno u priči i stvara ukupnu atmosferu. Zbog svega je navedenoga, osim tekstopisca, neodvojiva ili bez njega nezamisliva uloga ilustratora. Ilustrator svojom vještinom pretvara imaginaciju zadanog teksta u konkretan "" ilina papiru, obogaćujući, nadopunjujući i likovno oblikujući izgovorenu ili napisanu riječ. Odnos slike i napisanog teksta određuje kome je knjiga namijenjena po dobnoj skupini. Tako je u pravilu, slikovnica knjiga sa slikama bez teksta namijenjena najmlađima tj. djeci koja još ne znaju čitati. Slike su jednostavne, jasnog crteža, te čistih ploha i boja. Kako se pojavljuje sve više teksta, ilustracije su složenije, te nastoje slikom predočiti tekst, dok za starije čitatelje, ilustracija može biti i zahtjevnija, složenije strukture i sadržaja. Bogati fondosigurava da svaki od vaših mališana pronađe nešto za sebe, noviteti pristižu svakodnevno, a teme koje pokrivaju uistinu su šarolike.Valja imati na umu kako jenajvažniji element koji vodi do. Da bi osoba čitala ona mora biti okružena knjigama. Dostupnost knjiga najvažnija je u tom procesu jer su zaiznimno važni obiteljski odlasci i druženja u knjižnici, pregledavanje i posudba knjiga. Poticati čitateljske navike i stvarati interes za knjigu nužno je razvijati odmalena. Razvijanje je čitalačkih navika kod djece dugotrajan proces i počinje već od predškolskog perioda.Kada govorimo o problemskim slikovnicama,djeci pruža priliku iskaza. To može biti iskustvo koje će ih kroz određeno vrijeme odvesti ka osobnom ispunjenju i emotivnom iscjeljenju. Doživljaj koji se javlja u kreativnom procesu pridonosizdravlja i podižeživljenja. Koristeći se "" djecu potičemo da razvijaju interes za svijet izvan sebe i na taj načinemocionalni pritisak koji im problem stvara. Istovremeno im se otkriva kako i drugi imaju probleme slične ili iste njihovima, i konačno, nude im se raznolika rješenja, koja vode do promjene stavova i ponašanja. Problemska priča, kao i svaka dobra priča pomaže djeci da razviju empatiju, svijest o sebi, razumijevanje i ljubav, kako za sebe, tako i za druge.Zbog svega navedenog, ne preostaje vam ništa drugo nego se sa svojima mališanima uputiti prema Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, jer…poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite