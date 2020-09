30. državno prvenstvo Republike Hrvatske u veslanju

Iktus

sedmo mjesto

osam osvojenih medalja - tri zlata, dva srebra i tri bronce

dobre mjere zaštite

26 hrvatskih klubova

regata i putovanja

slabijoj konkurenciji

braći Lončarić- Antonu i Patriku

srebro

Dino Belić i Marin Kovač

dvostruko slavlje

David Šain

seniorsko srebro

Damiru Martinu

Luna Keretić

Josipe Jurković

Valentine Plejić

Ivan-Ante Grgić

Frane Škoje

naslov državnoga prvaka

hrvatsku juniorsku reprezentaciju

Gordanom Milovcem

Luna Keretić

Reina Rimbaldo

Karlo Paunović, Matko Tomac, Ivor Janković, Luka Zgrebec, Luka Zadro, Lovro Božičević, Lovro Roguljić, Bruno Dent i kormilar Lovro Rudec

Dunja Primožić i Merii Vidaković

Dominik Matijević

Ivan Poslon

Jasminku Kraljević-Čolić

Poljskoj.

Kraljević Čoli

Karlo Paunović

Karlo Krstić, David Jug, Liuka Kurtović i Domagoj Zovko

Karla Šibalić, Sara Salaić, Nina Orešković i Iva Kardoš

Karla Šibailć i Sara Salaić

Petar Jukić, Ivan Sabolek, Luka Mazić i Matej Vrselja

Ana Sanseović

Krešimirom Džaltom

Mario Staščik i Branimir Pekić

Tekst i foto: VK Iktus

Završeno jeje zauzeou državi sUnatoč pandemiji koronavirusa, uzveslačica i veslača uspješno je okončano i državno prvenstvo u veslanju u jednoj od najneobičnijih veslačkih sezona. Nastupilo jekoji ove godine nisu gotovo ni imali prilike za održavanjei koji su imali brojne probleme na treninzima zbog pojave koronavirusa, posebice u ožujku i travnju ove godine.Očekivano je u neštonaslov državnih seniorskih prvaka u dvojcu bez kormilara pripao, koji su se prije samo tjedan dana vratili s Europskog prvenstva za mlađe seniore na kojem su osvojili. Kao i prošle godine uvjerljiv je bio osječki dvojac bez kormilara lakih seniora u kojem su obranili naslov državnih prvaka. Kovaču je ovo bilojer je uoči državnoga prvenstva položio i ispit za veslačkoga suca, što je prije nekoliko godina uspjelo i njegovom partneru iz čamca Dini Beliću.osvojio je, a zlato je pripalo povratniku na natjecanjakoji se oporavio od ozljede i operacije kuka. Među seniorima se medaljom okitila i Iktusova juniorkakoja je osvojila treće mjesto, iza nedostižnih skifisticaiz Trešnjevke iiz Mladosti. Zbog ozljede je državno prvenstvo morao propustiti vrsni veslačšto je značajno oslabilo osječki nastup u seniorskoj konkurenciji tako da je zauzimanje konačnog sedmog mjesta na ljestvici s osvojenih 31,03 bodova vrlo pristojan rezultat.Razloga za optimizam ipak ima, a temelji se na odličnom nastupu juniorakoji je u odličnoj utrci samaca ostvario jedan od svojih veslačkih snova i osvojilo. Osim što je osvojio zlato na državnom prvenstvu, mladi Škojo ima još razloga za slavlje- na samom kraju regate veslao je test u dublu te zasluženo ušao u! S partneromiz splitskoga Mornara predstavljat će za dva tjedna Hrvatsku na Europskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Beogradu, a već za dva dana morat će otputovati u Split na pripreme za to veliko natjecanje.odlično je odveslala utrku među juniorkama i osvojila srebrnu medalju, a od nje je bila bolja samoiz zagrebačke Mladosti.U mlađim kategorijama Iktus je osvojio i dvije brončane medalje - uz nešto veće zaostatke broncu je osvojio osmerac mlađih juniora u kojem su veslali, a brončane su bile i starije kadetkinje u dvojcu na pariće -. S njima su, kao i s drugim mlađim posadama, u posljednje vrijeme intenzivno trenirali mladi trenerikoji je neposredno prije državnoga prvenstva diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu ikoji se na istom fakultetu priprema obraniti diplomski rad. Mladi su treneri u kratkom vremenu uspješno zamijenili iskusnukoja je u posljednje vrijeme prilično zauzeta navim izazovom - radom s braćom Lončarić i njihovima pripremama za velike seniorske rezultate, a već je ostvareno i iznimno značajno spomenuto srebro u europskoj konkurenciji mlađih seniora.Doznajemo kako se ovih dana treba formirati i četverac bez kormilara za Europsko prvenstvo A seniora koje se sredinom listopada održava uU tom bi četvercu trebali biti Patrik i Anton Lončarić i voditi ga trenericać, no izbornik reprezentacije s trenerima i vrhom veslačkoga saveza još nisu odlučili tko će popuniti čamac. Među izglednim se kandidatima spominju Ivan Piton i Marko Ukropina iz zagrebačke Mladosti, no moguć je i neki drugi sastav te posade, pa i odustajanje od nastupa u toj kategoriji.Vratimo se još malo rezultatima mlađih veslača Iktusa.zauzeo je 1. mjesto u B finalu mlađih juniora u skufu (ukupno 7. mjesto). Četverac bez i četverac s kormilarom mlađih juniora osvojio je dva peta mjesta, a veslala je ista posada -(u četvercu s kormilarom i kormilar Lovro Rudec). Četverac na pariće mlađih juniorki osvojio je također peto mjesto, a veslale su perspektivne. U dvojcu na pariće mlađih juniorkiosvojile su 5. mjesto u B finalu. Nastupila je i posada kadetskog četverca na pariće, ali seove godine nisu plasirali u finalne utrke.Nastupilo je i troje vrijednih Iktusovih veterana.osvojila je dva zlata - u veteranskom mješovitom dublu siz Vukovara te u mješovitom osmercu.učvrtili su svoju poziciju najboljih hrvatskih veterana u dvojcu bez kormilara.Tijekom državnoga prvenstva održana je i izborna skupština Hrvatskoga veslačkog saveza na kojoj je za predsjednika bez protukandidata ponovno izabran Branimir Bašić.