Foto: Vedran Kralj/Foto-arhiv031

Umjetnu proizvodnju ‘’ upravo je pokušalas prilogom oTo je školski primjer, najvjerojatnije s političkom pozadinom. Istina je da jeu skladu sa zakonom raspisaojedinu pristiglu ponudu koja je, usput rečeno, jeftinija od prošlogodišnje.Jedini smo u županiji Osječko-baranjskojposao suzbijanja komaraca od početka do kraja onako kako zakon propisuje i struka preporučuje. To su činjenice. Politikantske podvale na temu komaraca, zbog toga što građani nažalost doista trpe, ali nisu ništa novo.U konačnici mi ješto se na takav način građanima manipulira. Ako netko, ako za to postoje indicije ili čak saznanja, nadležne institucijeMi nastavljamo raditi svoj posao te po preporukama struke koja vodi cijelu priču, odnosno, investirati u izvođenje tretmana za suzbijanje komaraca na području grada Osijeka. - reakcija je gradonačelnikana prilog u