nije potrebno

U sklopu EU sufinanciranog projekta "" održat će seu mjesecu rujnu, uPredstava osječkog Teatra to go progovara o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša, a namijenjena je djeci od 3 do 10 godina. Riječ je o interaktivno-edukativnoj komediji o običnim ljudima koji postaju eko junaci. Kroz avanturu veću od života vode nas glumci Ivan Pokupić (vrtlar Borko) i Goran Smoljanović (botaničar Florijan Stolisnik).- 12. rujna 2020. u 18h, Dječje kazalište Branka Mihaljevića- 22. rujna 2020. u 18h, Kino Urania- 23. rujna 2020. u 18h, Dječje kazalište Branka MihaljevićaUlaz na predstave je. Za izvedbe u Dječjem kazalištu potrebno jena blagajni, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati ili sat vremena prije predstave, dok za izvedbu u Kinu Uraniaimati kartu. Sve izvedbe bit će u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.Predstava "Botaničari" samo je jedna u nizu aktivnosti koje Grad Osijek provodi u sklopu projekta "Čist grad naš ponOS" kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, kako bi sve ciljane skupine informirao i educirao o važnosti odgovornog postupanja s otpadom.