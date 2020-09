Osječko-baranjske županije

Na područjuu školske klupe sjeda. Sve su izvođenje nastave prilagodile propisanim epidemiološkim mjerama.Prema podatcima, čak seodlučilo za model A, koji znači nastavu u školskim klupama, a od srednjih školaodlučilo ih se za taj oblik nastave. Samo će nekoliko škola kombinirati offline i online nastavu, a ni jedna se škola nije odlučila za model C, koji se odnosi na isključivo online nastavu. Što se tiče B-modela nastave, njega je odabralo ukupno šest odkojima je osnivač Osječko - baranjska županija, a od tih šest, četiri su s područja grada Osijeka: to su. Inače, za taj su se model na području naše županije odlučile još. Za učenike od 5. do 8. razreda te nastavnike i pomoćnike u nastavi Županija je osigurala maske.U osječke osnovne škole krenulo je oko, među kojima je. Sve su uspjele prilagoditi prostor i odgojno-obrazovni rad javnozdravstvenim uputama i preporukama. Grad Osijek financirat ćepo učeniku od 5. do 8. razreda u školama koje ne mogu organizirati udaljenost u razredu od 1,5 metra te za učenike-putnike koji se voze organiziranim prijevozom Grada Osijeka. Financirat će i nabavu