u Hrvatskoj započela je danas za nešto manje odMZO procjenjuje da će ove školske godine u osnovnim školama biti nešto manje od, uključujući oko, dok će srednjoškolaca biti okoPrvo polugodište školske godine 2020./2021. traje, a drugo. Jesenski odmor učenici će imati, zimski će ove školske godine imati u dva dijela –te, a proljetni. Učenicima završnih razreda srednje škole nastava završavaS obzirom na, nastava će se provoditi premakoja je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Model A predviđa odvijanje nastave u školi uz pridržavanje epidemioloških uputa HZJZ-a, Model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a Model C je nastava na daljinu.O primjeni pojedinoga modela odlučivat će škole uz suglasnost osnivača i nadležnih lokalnih stožera, osim u slučaju lockdowna za cijelu državu kada Vlada donosi odluku o primjeni Modela C na nacionalnoj razini.izdao je upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije, po kojima se rad škola mora organizirati tako da se, koliko je moguće,. Djeca trebajutekućom vodom i sapunom, a uporabu dezinficijensa treba ograničiti nakod ulaska u školu i ne treba je primijeniti više od dva do tri puta na dan.Isto tako se preporučuje da svaki razredni odjel boravi ute da učeniciučionicu ni u predmetnoj nastavi. Odmori bi trebali biti organizirani u različito vrijeme, a prolazak kroz zajedničke prostorije trebaAko se prehrana djece organizira u, preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, a boravak u zajedničkim prostorijama škole treba organizirati u skupinama.Roditelji su dužni djeci izmjeritisvaki dan prije dolaska u školu, a u slučaju povišene temperature, moraju se javiti ravnatelju škole i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.No, unatoč svim poduzetim pripremnim mjerama, kako sada stvari stoje u osam škola učenici će prva dva tjedna nastavu pratitizbog zaraze zaposlenika Covidom-19.