blokadu

Kreativna agencija Adverta

Urban fest Osijek

slavi finale ljeta

#samoosijek

18. i 19. rujna 2020.

dvije pozornice

Unatoč tome što je priroda stavilana 2020. godinu, što su sitna i golim okom nevidljiva bića uspjela izdominirati svjetskom scenom i dirigirati realizacijom naših potreba,navukla je štitove na sebe i kreće u realizaciju najdražeg namglazbenog festivala.Kao i proteklih godina, ova rastuća pričai uvodi nas u jesen, možda najneizvjesniju do sada, ali puno opušteniju jednom kada se napunite dobrim vibracijama koje festival šalje.Ovogodišnje izdanje ide pod heštegomjer svi izvođači, na obje pozornice i tijekom oba dana dolaze iz Osijeka. Scena koja nikada nije nestala, samo se malo povukla nad agresivnom poplavom šunda, tijekom vikenda, priprema se za najmoćnije izazivanje dobrih osjećaja do sada. Od petka, kada će festival voditi zvukovi i energija osječkih demo, craft, underground bendova do subote kada će se naparalelno održavati jedan od najjačih klupskih programa ovog dijela Europe i koncerti ponajboljih hrvatskih bendova koji pune sve što se da napuniti. Sve to je Osijek.PORUKA: Osijek je spreman napraviti vrhunski tulum ubirući plodove rade isključivo iz vlastitog vrta. Urbana permakultura iznjedrila je niz kvalitetnih demo, underground, pa i mainstream izvođača koji će tijekom dva dana izazvati eksploziju dobrih vibracija i ritma koji tjera osmijeh na lice.