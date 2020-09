Solna ili Haloterapija

Solna terapija može pomoći ublažiti široku lepezu problema dišnog sustava, stanja i oboljenja kože i poremećaja imuniteta izazvanih životnim stilom, uključujući:

pomažeproblema respiratornog sustava, stanja kože i poremećaja imuniteta izazvanih stresnim i nezdravim životnim stilom.Solna terapija jekoji uključujefarmaceutske čistoće u ugodnom i kontroliranom okruženju. Dok, poseban medicinski uređaj zvanraspršuje mikroskopske čestice soli u sobu mješajući ih sa zrakom pročišćenim od svih oblika zagađenja. Dok Vi udišete oveduboko u vaše dišne putove i pluća, one će sletjeti na vašu kožu te vam„iznutra“ i „izvana“. Pogodno i preporučljivo za bebe, djecu i odrasle, terapija solima može pomoći umiriti dug popis stanja kože, respiratornog sustava i poremećaja imuniteta izazvanih životnim stilom.- Astmu i bronhitis- Peludne alergije- Upalu sinusa- Prehladu i gripu- Ekcem, psorijazu, atopijski dermatitis- Spavanje i hrkanje- Stres, anksioznost i umor- Bolovi u zglobovima, artritis- Poboljšanje sportskih performansi- Jačanje imuniteta i poboljšanje općeg psihofizičkog stanjase nalazi nana adresiudaljena od urbanog centra i nudi vam trenutke. Boravak u slanoj sobi imana ljudski organizam jer dovodi do psiho-fizičke ravnoteže i mineralne uravnoteženosti. Od trenutka ulaska u slanu sobu Touch, počinje tretman. Svaki tretman za odrasle traje, što je idealna i od strane stručnjaka preporučljiva količina vremena za odmor – a da pritom ne ometate vaš užurban raspored. Terapija za djecu trajei uključuje, soljanik (pješčanik od soli) u kojemu se djeca mogu igrati, atraktivne vizualne i audio efekte koji garantiraju da Vašem djetetu neće biti dosadno dolaziti na potreban broj terapija. Kako se najviše mogu koristiti solnom terapijom? Solna terapija je komplementarna terapija koja je zamišljena da se koristi s konvencionalnom medicinom. Kao i mnogi aspekti zdravog načina života, i kod solne terapije ključna je dosljednost. Terapija solju treba promatrati kao trajnu terapiju koja je uključena u dio tradicionalnog liječenja.Preporučuje se da razgovarate sa svojim liječnikom prije nego što započnete terapiju solju. Radno vrijeme Slane sobe Touch:. Termini se zakazuju na svaki puni satsvaki dan i prema dogovoru izvan tog perioda.Potrebno je nazvati jedan od navedenih telefonskih brojeva za rezervaciju termina:Kontakti:Adresa:Cjenik: Pojedinačni tretman za odrasle u trajanju 45 minutaPojedinačni tretman za dijete do 13 godina u trajanju 25 minuta- Odrasli:/6 tretmana,/10 tretmana (50% popusta),- Djeca:/6 tretmana/10 tretmanaSVI koji rezerviraju svoje termine će dobiti prva