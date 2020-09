padobranske sekcije Aerokluba Osijek

Tekst i foto: Tomislav Duvnjak

U organizacijiu subotu (5. rujna), održano jena sportskom aerodromu Osijek-Čepin (LDOC).Zbog svima poznatih problema izazvanihkoja značajno komplicira organizaciju natjecanja ili ih potpuno onemogućava, ove godine nisu mogli nastupiti naši sportski prijatelji iz okolnih zemalja. Problem prelaska granice, potrebne dozvole, potvrde o odsutnosti virusa kod natjecatelja, mogućnost stavljanja u izolaciju nakon povratka doma, spriječilo je nekoliko ekipa da nam se pridruži na ovogodišnjem natjecanju, koje se već nekoliko godina održava pred kraj sezone padobranskih skokova.Unatoč tome, i naravno poštujući, natjecanje je održano. Ovoga puta prijavilo se 12 natjecatelja svrstanih u 4 ekipe. Uz dvije ekipe(Sinj1 i 2), natjecali se ekipai jedna ekipa domaćina,u sastavuPrekrasan dan, kao i manji broj natjecatelja, omogućio je organizatoru da cijelo natjecanje održi u jednom danu (jer je kao i do sada bilo planirano održati ga u subotu i nedjelju) pa je direktor natjecanjakoji je saujedno obnašao dužnost voditelja padobranskih skokova nakon sastanka vođa ekipa, sudaca i pilota otvorio natjecanje.Pojasnimo kratko u čemu se sastoji natjecanje u padobranskim skokovima na cilj. Nakon skoka sa 1000 m, padobranac treba prizemljiti što bliže zamišljenoj točci. Ta točka je promjera 2 cm („nula“) i nalazi se na elektroničkom uređaju („palačinki“) koji mjeri prvi dodir padobranca sa tlom. Na uređaju se mjeri svaki centimetar odstupanja od nule i to do 16 cm. Svaki doskok izvan „palačinke“, bilo na spužvu (promjera oko 5 m) na kojem se taj mjerni elektronički uređaj nalazi ili na bilo koje drugo mjesto računa se kao aut i natjecatelju se piše 16 cm. Cilj je naravno iz 6 skokova sakupiti što manje centimetara. Pri tome se svaki od natjecatelja bori sa vremenskim uvjetima koji se prilikom svakog skoka (a vrlo često i unutar jednog skoka) mijenjaju. Oko mjesta doskoka (cilja) nalaze se suci koji vode brigu o regularnosti natjecanja.Na osječkom natjecanju svaka tročlana ekipa skakala je, da bi nakon 6. serije završen ekipni dio i napravljen ekipni poredak. Istovremeno, rezultati koji su postizali pojedinci tijekom tih 6 skokova svrstali su ih u pojedinačni plasman, koji je odlučivao o ulasku u polufinale i finale. Na ovom natjecanju to je značilo da 6 najbolje plasiranih natjecatelja nakon 6. serije imaju mogućnost boriti se za medalje kroz 1 ili 2 skoka.U ekipnom plasmanu, prvo mjesto osvojila je ekipa domaćina, AK Osijek (sa 71 cm), ispred PK Croatia (sa 102 cm) i ekipe AK Sinj 1 (sa 121 cm).Rezultati u polufinalnom skoku pribrojili su se rezultatu svakog pojedinca i nakon toga najboljih troje imalo je mogućnost da kroz još jedan skok odredi poredak nositelja medalja ovogodišnjeg natjecanja. Ovoga putabio jeiz PK Croatia sa ukupno 17 centimetara iz 8 skokova. Drugo mjesto i srebrno odličje osvojila je članica, a broncu njezin klupski kolegaZa regularnost natjecanja brinuli su suci na čelu sa glavnom sutkinjom(glavni sudac), koja je svesrdnu i stručnu pomoć imala u. Naravno, padobransko natjecanje nemoguće je održati bez zrakoplova i pilota. Dva zrakoplova tipa Cessna i piloti Iobavili su, kao i uvijek do sada, odličan posao. Kako zrakoplovi sigurno ne lete ako nisu pod budnom paskom kvalitetnog mehaničara i ovoga puta se, kako bi sve bilo u najboljem redu, o tome brinuo mehaničar. Rezultate mjerene elektronikom Weckbecker korištene na natjecanju, zapisivala je, dok je manifest vodilaOno što ovoga puta moramo sa žaljenjem istaći jest činjenica kako je sve manje zainteresiranih za bavljenjem ovom padobranskom disciplinom. U ovom trenutku postoji mali broj padobranaca u Hrvatskoj koji su posvećeni isključivo disciplini skoka na cilj i oni su podijeljeni u 4 kluba (). Padobranstvo je skup sport i osim financijskih sredstava zahtjeva. Za ostati u padobranstvu potrebna je zaljubiti se u njega, što nije teško kad se jednom upoznaju ljepote koje ovaj sport daje. Jedan od razlog smanjenog broja padobranaca u disciplini skok na cilj je i njihova „prekvalifikacija“, odnosno pokušaj komercijalizacije njihovih vještina te sati i sati uloženih u savladavanje tajni ovog sporta.Nadamo se kako će i ovaj tekst doprinijeti tome da se što više osoba zainteresira za ovaj sport i pridruži Osječkoj obitelji sportskih padobranaca. Stoga se svi zainteresirani mogu javiti Aeroklubu Osijekili na klupsku Facebook stranicu) te kroz nastavni centar koji klub posjeduje i uz pomoć stručnih, educiranih i iskusnih nastavnika padobranstva započeti upoznavati ljepote i užitak koji ovaj sport pruža.Na kraju, zahvala svima koji su omogućili održavanje ovog natjecanja, posebno našim sportskim prijateljima koji su se odazvali i sudjelovali.