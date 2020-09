Europski dan židovske kulture

Dan otvorenih vrata

židovskoj kulturi i tradiciji

1000 različitih aktivnosti

180 000 posjetitelja

pregršt

sinagogama, grobljima i muzejima

izložbi i koncerata

kušanja hrane, kazališnih predstava, projekcija filmova, promocija knjiga

radionica i igraonica za djecu

Putovanja Židova

Nacionalne knjižnice Izraela

Evanđeoske pentekostne crkve Radosne vijesti

Tekst i foto: Nives Beissmann

Prve nedjelje u rujnu diljem Europe obilježava se(EDJC). Ova manifestacija, poznata i pod nazivom, nudi širem građanstvu priliku da nauče više oi to upravo na mjestima gdje su Židovi živjeli i ostavili svoj trag kroz stoljeća. Prošle godine na taj je dan u više od 350 europskih gradova organizirano više odi bilo je okoOve se godine također pripremilorazličitih aktivnosti i događanja, počevši od otvorenih vrata u, prekopa sve do, raznih, međutim, nažalost u puno manjem opsegu i s puno manje posjetitelja nego što je to bio običaj prethodnih godina. U nekim je zemljama ovaj dan tijekom godina evoluirao u događaj koji se odvija dulji vremenski period – tjedan ili čak mjesec dana događaja povezanih sa židovskom kulturom. Broj gradova i broj aktivnosti rastao svake je godine. No, ove su godine neki gradovi u potpunosti odustali od obilježavanja EDJC-a, zbog cijele situacije s COVID-om 19. U Hrvatskoj se Europski dan židovske kulture obilježio samo u Koprivnici i Osijeku, a od 11. do 13. rujna manifestaciji će se priključiti i Grad Belišće.Ovogodišnja tema bila je. Osječka Židovska općina pripremila je skromniji program nego inače.Posjetitelji i članovi Židovske općine Osijek mogli su pogledati izložbu, poslušati sastav, koji je izveo nekoliko židovskih pjesama, a mogli su i razgledati knjige iz bogatog opusa knjižnice Židovske općine Osijek. Sve to, naravno, uz epidemiološke mjere.