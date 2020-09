Međimurje Open

Tekst i foto: Joco Đukić

U Čakovcu je održan tradicionalnikoji je bio kontrolni turnir za širi spisak kadetske, juniorske i U21 selekcije u borbama i katama.Turnir je ove godine održan pod posebnim mjeramate jenastup natjecatelja iz inozemstva ali nije previše umanjio kvalitetu natjecanja jer je nastupilo okoiz Hrvatske.Essekeru su u borbama pripalekoje su osvojiliu kategoriji mlađih kadeta do 47 kg. iu kategoriji U21 do 84 kg.U katama jeu kategoriji juniora osvojioNastupili su iu katama te ostao naizgubivši za 3. mjesto u kategoriji kadeta.U kategoriji kadeta preko 70 kg. je Petar Gudelj je takođeru repasažnoj borbi za treće mjesto isto kao i u kategoriji juniora do 76 kg.