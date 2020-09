Od petka, 4. do nedjelje, 6. 2020.

Hipodromu Pampas

finale Croatia Cupa u preponskom jahanju

Možemo biti ponosni što se završnica Croatia Cupa u preponskom jahanju održava na osječkom Hipodromu Pampas koji poznavatelji konjičkog športa ocjenjuju najboljim travnatim terenom i najboljim hipodromom ovog dijela Europe. Ujedno će biti održano i natjecanje za Pokal Grada Osijeka pa ovom prigodom pozivam sve Osječanke i Osječane, da tijekom vikenda dođu popratiti ova atraktivna događanja na otvorenom.

Žana Gamoš

KK Osijek

prva mjesta

više od 30 konja – 5 klupskih i 25 privatnih

Osječko finale je drugo natjecanje po rangu u državi, odmah iza Prvenstva Hrvatske. Prijavljeno je 50 grla i jahača iz svih krajeva Hrvatske, nastupit će svi najpoznatiji jahači (Šimleša, Levanić, Gugić, Hrgović, Rožmarić ) među kojima treba tražiti i pobjednika natjecanja za Pokal Grada Osijeka koje se organizira 18 puta. Zasluge za izvrsne terene Hipodroma Pampas idu Športskim objektima koji odlično održavaju sve terene te Gradu Osijeku koji je i ove godine investirao značajna sredstva u objekte Hipodroma. Hipodrom Pampas športski je objekt kojim se Osijek i ljubitelji konjičkog športa s pravom mogu ponositi.

Neđeljko Knežević

Pokal Grada Osijeka

U protekle dvije godine uložili smo 1,2 milijuna kuna u uklanjanje azbestnoga i postavljanje novoga krovišta. Osim toga, prije par mjeseci smo završili smo dogradnju 12 novih boksova što nas je stajalo 120 tisuća kuna, hala za lonđiranje nadopunjena je novim pijeskom i podlogama što je posebno važno za treniranje, vođenje konja laganim kasom tijekom hladnijega vremena.

Nataša Brčić

15:30 sati

Tekst i foto: Osijek.hr

, naodržava seza sve kategorije: kadeti, juniori, mladi jahači, seniori. Natjecanje se održava na preponama visine od 0,60 do 1,35 metra.– rekla je zamjenica gradonačelnikaNatjecateljisve do Domovinskog rata imali su sjajne rezultate, osvajalina državnim prvenstvima u preponama i imali reprezentativce. Na Hipodromu je smješteno. Pri klubu je ustrojena škola jahanja koju godišnje prođe oko 100 polaznika svih uzrasta, najviše djece od 7 do 15 godina. Tijekom jeseni planirana je revitalizacija staze za kasače kako bi u što boljem redu proteklo proljetno održavanje kasačkoga turnira, gledateljima vrlo zanimljive i posjećene discipline.– rekao je dr. sc., predsjednik Kluba i dodao, da 1959. osnovani Konjički klub Osijek predstavlja najstariji klub u Hrvatskoj.tradicionalni je ogled u preponskom jahanju koji se održava 18. puta. Ove godine natjecanje se održava u sklopu Finala Croatia Cupa u preponskom jahanju za seniore, mlade jahače, kadete i amatere, kao završni ogled trodnevnog turnira.– rekla je između ostaloga, direktorica Športskih objekata.Prvi konjički ogledi su na rasporedu svakog dana od 10, dok popodnevni program počinje u. Najzanimljiviji ogledi održat će se u subotu (finale Croatia Cupa za seniore) i nedjelju (Pokal Grada Osijeka) od 17 sati. Očekuje se nastup svih najkvalitetnijih hrvatskih jahača i dolazak gostiju iz Srbije.