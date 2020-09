Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

izdao je jučerza zračno i kopneno tretiranje komaraca na području grada.Adulticidni tretmani komaraca sa zemlje na području cijelog grada provode se. Danas (3. rujna) tretira sepovršine istočnog dijela grada, a sutra (4. rujna)površine zapadnog dijela.U razdoblju od 24. kolovoza do 2. rujna Zavod za javno zdravstvo izdao je Gradu Osijeku; četiri za tretman iz zraka i šest za tretman sa zemlje, u vrijednosti odPrihvaćene su sve preporuke za tretmane sa zemlje i dvije iz zraka, u vrijednosti odS obzirom na to da s netretiranih područja izvan granica Osijeka neprestano ulijeću nu grad, učinkovitost prošlotjednih tretmana iz zrakavelike iznose uloženih proračunskih sredstava (450.000 kuna po tretmanu). Stoga gradska upravaprihvatiti dvije preporuke za tretman iz zraka zaprimljene 2. rujna, već nastavljaju s tretmanima komaraca u cijelom gradu sa zemlje.U skladu s najavljenim tretmanima za danas i sutra, pozivaju se sugrađani danepotrebno izlaganje insekticidu, vozači na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, te pčelari da zatvore svoje košnice. U slučaju, tretmani će se provesti sljedećeg vremenski povoljnog dana.Inače, do sada su ove godine provedene, uključivši predstojeće dvije za tretmane sa zemlje, od čega je sedam preporuka bilo za larvicidne tretmane, šest za adulticidne tretmane iz zraka i 20 za adulticidne tretmane sa zemlje, na ukupnoj površini od 32 hektara. U ovoj godini u borbu protiv komaraca Grad je do sada uložio