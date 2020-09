početka nove školske godine

Svega nekoliko dana ostalo je dokoja će zbog epidemije koronavirusa bitii za učenike, i za nastavnike i za roditelje, piše Net.hr U intervjuu zaministar obrazovanjagovorio je o tome kako će funkcionirati, hoće li se zaposliti još kadra te hoće li se sankconirati učenici i nastavnici koji ne budu nosili maske.Kao što je već poznato, školama su ponuđenaodržavanja nastave: u učionicama, na daljinu i kombinirani model. Fuchs jošo tome koliko je škola odabralo koji od tri modela održavanja nastave, a ni mnogi roditelji još nisu dobili odgovore na to pitanje. “”, rekao je Fuchs.Sankcije za učenike kojinositi maske bit će u ingerenciji nastavnika, odnosno ravnatelja koji takvo dijete mogute obavijestiti roditelje. Mjera međutimza učenike i nastavnike jer se nastavnike neće slati kući.Mnogi roditelji od liječnika sujer djecu ne žele slati u školu. Oni traže preciznije kriterije tko je rizična skupina i kome trebaju dati ispričnice. “”, dodao je ministar.Na pitanje što čini obitelj s više učenika i ako jedan završi u samoizolaciji, ministar je odgovorio: “”.Nastavnici su zabrinuti da će biti, no ministar uvjerava kako se sve može organizirati tako da dodatnog opterećenja za njih ne bude.”, rekao je te dodao da će tražiti dodatno zapošljavanje ako to situacija bude zahtijevala., kazao je Fuchs.