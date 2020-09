Poduzetnički inkubator BIOS

tijekom godina etablirao se kao jedna od potpornih institucija na području Osječko-baranjske županije. Vođeni tom činjenicom odlučili smo svim poduzetnicima i nezavisnim profesionalcima (freelancerima) koji djeluju na širem području grada Osijeka, a nemaju uvjete za rad iz svojih domova, nîti potrebe za vlastitim uredom, omogućiti neometan rad u moderno uređenom Coworking prostoru koji se smjestio u C objektu Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. na adresi J. J. Strossmayera 341, Osijek.

C objekt Poduzetničkog inkubatora BIOS obnovljen je u sklopu projekta „Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija Poduzetničkog inkubatora BIOS-a" financiranog iz Poziva „Razvoj poslovne infrastrukture" koji smo provodili u razdoblju od 1. listopada 2017. do 1. srpnja 2019. godine. Coworking prostor opremljen je modernim i funkcionalnim namještajem nabavljenim u sklopu projekta „CBC CLUSTERS" kojeg trenutno provodimo u sklopu Drugog poziva Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. Vodeći partner na projektu je Grad Sombor, a sudjeluju još Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj iz Republike Srbije, Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, Lokalna razvojna agencija Grada Belišća te Poduzetnički inkubator BIOS. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2019. godine, a traje do 1. lipnja 2021. godine.

Prateći potrebe dosadašnjih korisnika Coworkinga, proveli smo analizu dosadašnjih usluga te smo prilikom uređenja novog prostora nastojali svim korisnicima omogućiti neometan rad te pristup zakupljenim radnim jedinicama tijekom 24 sata dnevno, uključujući i dane vikenda i blagdana, što dosad nije bio slučaj. Ovim novitetom smo korisnicima Coworking prostora, koji imaju klijente i partnere diljem svijeta i koji posluju u različitim vremenskim zonama, omogućili održavanje sastanaka i neometan rad u bilo kojem trenutku. Da bi ti sastanci bili što uspješniji, izradili smo posebne zvučno izolirane kabine za videopozive.

Svi zainteresirani mogu iznajmiti radnu jedinicu na mjesečnoj ili godišnjoj razini. Cijena najma jedne radne jedinice za mjesec dana iznosi 150,00 kn + PDV, dok je cijena godišnjeg najma jedne radne jedinice 1.000,00 kn + PDV. Radna jedinica uključuje stol i stolicu, besplatan Internet i parkirno mjesto, mogućnost predstavljanje korisnika na mrežnim stranicama Poduzetničkog inkubatora BIOS, sudjelovanje na svim edukacijama i radionicama koje BIOS organizira, umrežavanje s BIOS-ovim stanarima te brojne druge pogodnosti.

Zahtjev za rezervaciju radne jedinice svi zainteresirani mogu predati putem mrežne stranice, slanjem upita na e-mail ili osobnim dolaskom.

Tekst i foto: Tihomira Klobučar