Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

dvije skupine

provedba mjera i preporuka

trenutna epidemiološka situacija

774 osoba

686 izliječeno

županijskih i lokalnih stožera

početku školske godine

20.000 učenika osnovnih i 10.000 učenika srednjih škola

Tekst: Osijek031.com/OBZ.hr

Foto: OBZ.hr

U Osijeku je danas održan sastanak čelnikas načelnicima stožera civilne zaštite svih jedinica lokalne samouprave s područja županije.Kako bi se izbjegla nazočnost većeg broja osoba u dvorani Županijske skupštine, sudionici su podijeljeni ute su održana dva sastanka. Njihova središnja tema bila jeu vezi COVID-19 u narednom razdoblju, i to pripreme za novu školsku 2020./2021. godinu, početak rada ustanova za predškolski odgoj te ostala aktualna problematika u radu lokalnih stožera civilne zaštite.Na sastanku je prvo razmatrana, koja je ocijenjena stabilnom i pod nadzorom epidemioloških i ostalih nadležnih službi. Od prvog slučaja zaraze koronavirusom na području Osječko-baranjske županije (13. ožujka) do sada je pozitivno na taj virus, s tim da je, 25 je preminulo, aktivnih slučajeva je 61, a zadnjih dana bilježi se relativno mali broj novopozitivnih nalaza.Čelnici Županijskog stožera civilne zaštite OBŽ pojasnili su ulogucivilne zaštite pri predlaganju i donošenju mjera samo za područje određene županije, grada ili općine. Na području Osječko-baranjske županije za sada takve mjere nisu predložene, no naglašeno je kako postojeće epidemiološke mjere treba dosljedno provoditi kako bi se izbjeglo širenje zaraze te povećanje broja novopozitivnih i oboljelih osoba.U raspravi orečeno je da su pripreme u punom tijeku. Kako na području županije ima oko, radi se o izuzetno zahtjevnoj organizaciji nastave. Županijski Upravni odjel za obrazovanje prikuplja podatke iz svih osnovnih i srednjih škola o izabranom modelu nastave. Županija će financirati nabavu po dvije zaštitne maske (perive) za sve učenike od petog do osmog razreda, sve nastavnike i pomoćnike u nastavi, ali i dezinficijense. Naglašeno je da se uz sustavnu primjenu propisanih mjera te kvalitetnu koordinaciju svih nadležnih službi može omogućiti uspješan početak nove školske i vrtićke godine i u tako specifičnim uvjetima.