Tekst: Posta.hr

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Od 1. rujna 2020.primjenjujeza poštanske usluge u unutarnjem prometu.Cijena slanja pisama mase do 50 grama te čestitaka i razglednica od 1. rujna bit ćeumjesto dosadašnje 3 kune i 10 lipa, što je povećanje od. Cijena dopunske usluge „povratnica“ također iznosi. Kako se cijena sudskih pismena sastoji od cijene preporuke i cijene povratnice, cijena slanja sudskog pismena uvećana je za 20 lipa. Na primjer, umjesto 14,60 kuna za sudsko pismeno mase do 50 grama, od 1. rujna njegova cijena iznosiMijenjaju se i cijene univerzalne usluge slanja paketa mase do 10 kilograma – po svakoj masi cijena se korigira za. Tako će korisnici umjesto dosadašnjih 20 kuna dostavu paketa mase do 2 kilograma s uručenjem na adresi platitiOd 2010., kada su zadnji put mijenjane cijene pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu, znatno su povećani brojni troškovi, pa tako i troškovi dostave. Također, prosječna plaća u deset godina rasla je oko, dok je ukupna stopa inflacije od siječnja 2010. do siječnja 2020. iznosilaU usporedbi s 27 poštanskih operatora u Europskoj uniji, korisnici za slanje običnih pisama u unutarnjem prometu još uvijek plaćaju znatno manju cijenu od prosjeka, koji iznosi