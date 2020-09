Biciklističko - filantropski tandem

Igor Toman i Ivica Lenard

Doma za odgoj djece i mladeži iz Osijeka

17.000 kuna

podrška i pomoć izvana

(Ž)bicom do trice

od 1. do 20. rujna

HR7724020061500078713

doniraj.org

Zaklada Slagalica, Zaklada Srce grada Osijeka i Volonterski centar Osijek

Tekst: Zaklada Slagalica

ponovno kreće u dugu vožnju biciklom.ovoga će puta svoje kilometre donirati korisnicima. Kroz 24 sata vožnje Hrvatskom donirat će oko 400 km, a financijski cilj kampanje je prikupiti. Prikupljenim sredstvima u kampanji postavit će se koš u dvoranu Doma za potrebe sportsko-rekreacijskih aktivnosti korisnika.Želeći svojim korisnicima osigurati daljnji razvoj socijalnih vještina i napretka u socijalnoj integraciji za vrijeme i nakon odlaska iz nje, Dom za odgoj djece i mladeži promiče zdravi život kroz sportske i rekreacijske aktivnosti, omogućujući djeci što adekvatnije uvjete za njihovo provođenje.Međutim, ponekad je potrebna– institucionalna, gradska, ljudska. Kampanja „“ želi naglasiti kako su i djeca navedene ustanove jednako važna, kako imaju iste potrebe za rekreacijom i druženjem kao i sva druga djeca. Pokušajmo im uključivo i solidarno pomoći da zajedno dođemo do istog cilja – osmijeha nakon zabijene trice na novom košu.Kampanja traje, a sredstva se mogu donirati tijekom trajanja kampanje.Igor&Ivica na vožnju kreću 15. rujna iz Osijeka. Vožnju ćete moći pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama Zaklade Slagalica, Zaklade Srce grada Osijeka i Volonterskog centra Osijek. Također, sve pojedinosti o kampanji moći ćete pratiti i na Facebook događaju kampanje „(Ž)bicom do trice“. U kampanju se mogu uključiti svi zainteresirani pojedinci i organizacije koji bi otkupom odvezenih kilometara donirali financijska sredstva u skladu sa svojim mogućnostima.Iznos otkupljenih kilometara možete uplatiti na poseban račun Zaklade Slagalica br:kod Erste&Steiermerkische Bank s naznakom „(Ž)bicom do trice“ ili putem bar kodova koji se nalaze na donatorskoj platformiKampanju su podržali, a podršku u realizaciji kampanje i vožnje dat će i ekipa inicijative Lege za djecu superjunake čiji su članovi Igor i Ivica.Podršku kampanji najavili su i poznati vrhunski hrvatski sportaši, umjetnici i zaljubljenici u sport i rekreaciju, a tko će se sve naći na biciklima uz Igora i Ivicu saznajte prateći službenu stranicu i društvene mreže kampanje.