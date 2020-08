Policijske uprave osječko-baranjske

39 vozača

Policijske uprave požeško-slavonske

219 prekršaja

95 prekršaja

27 prekršaja

7 prekršaja

6 prekršaja

6 prekršaja

78 ostalih prekršaja

Reisnerove ulice i Trga Augusta Šenoe

prije stjecanja prava na upravljanje

Bolmanu

prije stjecanja prav

Valpovu

prije stjecanja prava na upravljanje

Martina i Donje Motičine

neprilagođene brzine

Belog Manastira

nepropisnog mimoilaženja

Biljskoj cesti

BiH

prije stjecanja prava

Ulici Josipa Huttlera

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju od 28. do 30. kolovoza, na područjuu prometu je zaustavljenood kojih: 34 vozača osobnih automobila i 5 vozača bicikla, koji su imali nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi.Pojačani nadzor prometa proveden je u koordiniranoj akciji i na područjuEvidentirano je jošod kojih:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iU petak, 28. kolovoza, u 2,40 sati, u Osijeku, na raskrižju, u nadzoru prometa zaustavljen je i uhićen 19-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka koji je upravljao osobnim automobilomU 19,15 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je i uhićen 17-godišnji hrvatski državljanin iz Luča koji je upravljao osobnim automobiloma na upravljanje. Za počinjene prekršaje predviđene su maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 23,55 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je i uhićen 62-godišnji hrvatski državljanin iz Belišća koji je upravljao osobnim automobilom. Prekršitelju je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 0,79 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 29. kolovoza, u 14 sati, na državnoj cesti broj 2, između, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Vozač 61-godišnji hrvatski državljanin iz Seone upravljao je osobnim automobilom i zbogkretanja vozilom sletio sa kolnika. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 2,31 grama po kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 17 sati, na državnoj cesti broj 7, izmeđui skretanja za državnu cestu broj 212, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila 55-godišnjem hrvatski državljanin iz Čeminca je zbogudario u bočni retrovizor osobnog automobila koji se kretao iz suprotnog smjera te napustio mjesto događaja. Vozaču je naknadno utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,23 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova.U 20,30 sati, u Osijeku, na, u nadzoru prometa zaustavljen je i uhićen 26-godišnji državljaninna privremenom boravku u RH. Državljanin BiH upravljao je osobnim automobilomna upravljanje te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 0,54 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, 30. kolovoza, u 22,32 sati, u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je 54-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,99 grama po kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - objavila je PU osječko-baranjska u priopćenju.