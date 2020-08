Park prirode Kopački rit

Tekst: Osijek031.com

Foto: Mateja Proučil/Foto-arhiv031

svoja je vrata nakon općeg "lockdowna" ponovno otvorio. Od tada posjetitelji mogu uživati u nU razgovoru za Radio Osijek , voditeljica odsjeka za promociju i provedbu projekatanapomenula je da je broj dolazaka posjetitelja na razini izmeđuprošlogodišnje, čime su u Parku. Nije bilo mnogo organiziranih grupa ili školskih ekskurzija, ali je znatnoindividualnih posjetitelja i manjih skupina. Trenutno, zbog opće situacije, veliku većinu čine domaći gosti, dok je jako smanjen broj inozemnih gostiju kojih je obično bilo 20-30%, a čiji je broj do krizeiz godine u godinu.Posljedice koronavirusa osjetili su se i u Parku prirode Kopačkom ritu, no njihovase nastavljaju. Radovi nana jezeru Sakadaš su pri završetku i ono će se moći koristiti već u ovoj sezoni. U okviru tog projekta nabavit će se još jedanna solarni pogon, a po prvi put nabavit će i čamce na elektropogon na solarno napajanje. Oni će biti potpuno bešumni što će omogućiti posjetiteljima da još više uživaju u zvucima močvare. Vožnja električnim brodom je, inače, i najveći užitak za posjetitelje, kao i šetnja po šetnici otvorenoj 2015. godine kod jezera Mali Sakadaš, a i vožnja vlakom ima sve više pobornika.U tijeku su i radovi nakoji su najvećim dijelom financirani iz europskih fondova, a novouređeni prostor bit će moderangdje će se interpretirati prirodna baština, ali i bogata povijest ovog kraja. Multifunkcionalni centar virtualno će posjetitelje voditi kroz povijest Parka prirode od 19. stoljeća pa preko dinastija vladara prije i poslije svjetskih ratova do današnjih dana. Obnova se odvija uglavnom prema planu, a opremanje oba dvorca započinje uskoro.Kao i u drugim dijelovima, i u Parku prirode komaraca ima mnogo, no oni su tamo zaštićena vrsta i osnova prehrambenog lanca brojnih ptica, riba i drugih životinja, tako da bilo kakvo suzbijanje na području rita nije moguće jer bi utjecalo i na druge čimbenike u hranidbenom lancu. No, napominje Marušić, komarci ne bi trebali odbijati posjetitelje jer je radno vrijeme parka od 9 do 17 sati kada komarci nisu aktivni, a nema ih ni na plovilima u vjetrovitije dane. Sve do kraja dana kada je sunce na obzoru, većih opasnosti od njihova uboda nema.