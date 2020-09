Wine & Bike Tour Erdut

sedam godina

Erdutsko vinogorje

međunarodnoj biciklističkoj ruti Dunav

od 11. do 12. rujna 2020.

Dramski program

Dan otvorenih podruma i utrka po vinogradima

Pjenušavi doručak Erdutskog vinogorja

"Urban & 4" - koncert u vinogradu s pogledom na Dunav

DJ on wine session

Program

Petak , 11. rujna 2020.

19.00 – 20.30 sati -

Subota , 12. rujna 2020.

10.00 – 12.00 sati -

10.00 – 18.00 sati -

10.00 – 14.00 sati -

17.00 – 18.30 sati -

18.30 – 19.30 sati -

20.00 – 21.30 sati -

18.00 – 00.00 sati -

Početkom berbi grožđa stiže, manifestacija koja većprivlači sve veći broj posjetitelja u, smješteno na. Dionizijska je to manifestacija kojom slavimo vino, umjetnost, ljepotu druženja, multikulturalnost i zadnje dane ljeta na obalama Dunava. Ovogodišnji program Wine & Bike-a održava se, a posjetitelje već tradicionalno očekuje bogati mozaik sastavljen od dramskog i glazbenog programa, biciklističko – vinske utrke, vođenih vinskih degustacija i dana otvorenih podruma Erdutskog vinogorja.Manifestaciju u petak, 11. rujna, otvara predstava “Idi pa vidi“ autora Ladislava Prežigala u režiji Damira Mađarića. U predstavi igraju akademske glumice Mia Krajcar i Marija Kolb. Par riječi o ovoj urnebesnoj komediji: kakve se političke igre kombiniraju u malom frizerskog salona koji je upravo doživio ovrhu ispričati će vam vlasnica salona „Idi pa vidi“, njezina djelatnica Iris te još niz lica iz društvene svakodnevice koja samo na prvi pogled izgledaju obično. U priču je upletena k.v. čistačica, danas poduzetnica Jagoda, ugledna ministrica Đurđica, estradna zvijezda Emilly, bivši zatvorski čuvar Cajo... Uz pjesmu i ples gledat ćemo hrvatsku svakodnevicu uz smijeh do suza!Dan otvorenih podruma Erdutskog vinogorja održat će se u subotu, a tom prilikom moguće je posjetiti vinarije Erdutskog vinogorja. Ujutro istog dana, 12. rujna, počinje već tradicionalno zabavna vinsko-biciklistička utrka u kojoj je glavni cilj stići što prije sa što većim brojem zatvorenih butelja vina na cilj u vinariji Erdutskih vinograda d.d. gdje sudionike utrke čeka papreni zalogaj. Vozit će se ruta Aljmaš-Erdut, a sudionici utrke će uz pomoć karte tražiti sakriveno blago – vina Erdutskog vinogorja.U subotu, s početkom u 10 sati u vinariji Siber održati će se Pjenušavi doručak Erdutskog vinogorja, pod organizacijskom palicom Salon of Sparkling Wines, vinarije Siber i Turističke zajednice Osječko baranjske županije, gdje će se predstaviti pjenušava vina Erdutskog vinogorja uz domaće slavonske zalogaje. Nakon doručka održat će se erdutski "En primeur", kušanje premijernog vina po izboru pojedine vinarije.Ovogodišnji Wine & Bike će u subotu, 12. rujna, s početkom u 20.00 sati, upotpuniti nastup jednog od najboljih hrvatskih glazbenika i višestruki dobitnik nagrade Porin. U Erdut stiže pjevač, tekstopisac i gitarist – neponovljivi Damir Urban i njegov prateći sastav 4!U okruženju vinarije posjetitelje očekuje i In Da Sofa lounge zona gdje užitak kušanja vina vinarija Erdutskog vinogorja dodatno začinjuje čaroban ambijent uz vrhunske DJ beatove.Organizatori manifestacije su Općina Erdut i Turistička zajednica Osječko-baranjske Županije, suorganizatori su Udruga vinara i vinogradara Erdut, PORC Erdut, Turistička zajednica Općine Erdut i Kreativna agencija Adverta.Predstava: Idi pa vidi, Adam Scena. Slobodan ulaz- Lokacija: Društveni dom Erdut, Josipa Krašteka bb (županijska cesta Aljmaš – Erdut)Wine & Bike biciklističko-vinska utrka: ruta Aljmaš - ErdutNatjecatelji će imati zadatak sakupljanja vinskih butelja na određenim lokacijama uz rutu.Pobjednik utrke bit će sudionik koji je uspio sakupiti i donijeti najveći broj butelja u što kraćem vremenu. Svi sudionici osvajaju sakupljene butelje, dok pobjednik osvaja i dodatnu nagradu.Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu online prijavu putem poveznice:Broj sudionika je ograničen.Dan otvorenih podruma. Vinarije Erdutskog vinogorjaPjenušavi doručak Erdutskog vinogorjaNa pjenušavom doručku Erdutskog vinogorja, pod organizacijskom palicom Salon of Sparkling Wines, vinarije Siber i TZ Osječko baranjske županije, predstavit će se pjenušava vina Erdutskog vinogorja uz domaće slavonske zalogaje. Nakon doručka održat će se erdutski "En primeur", kušanje premijernog vina po izboru pojedine vinarije.Cijena ulaznice je 100,00 kn, uz obveznu online prijavu putem poveznice:- Lokacija: Vinarija Siber, Erdut, cesta Svetog MartinaVođena degustacija vinaUlaznica: 50,00 kn. Broj sudionika ograničen. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail adresu:- Lokacija: Erdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut.Poezija u čaši – Enes Kišević. Vođena degustacija vina uz čitanje poezije. Slobodan ulaz- Lokacija: Erdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, ErdutKoncert: Urban & 4Ulaznica: u pretprodaji 80,00 kn / na dan koncerta 100,00 knPretprodaja ulaznica:- Putem online sustava Entrio -Barcelona Pub, Vukovarska 4a, Osijek* Na dan koncerta ulaznice će se moći kupiti isključivo na ulazu u koncertni prostor- Lokacija: Erdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, ErdutDJ ON WINE SESSION @In Da Sofa. Slobodan ulaz- Lokacija: Erdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut