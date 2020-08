osječki pogon HEP Toplinarstva

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Kao i svake godine, tijekom ljetnih mjesecipriprema se za predstojeću. Tako se i ove godine radilo ili se još radi nagradskog sustava grijanja na više lokacija u gradu, izvještava Slavonska televizija U tijeku su, ili su veći ostali poslovi održavanja na distribucijskoj toplinskoj mreži, kao i radovi na revitalizaciji mreže. Cjevovod je promijenjen una dionici između, uu dvorištu bivšeg IPK centra, nate uod. Trenutno je u tijeku zamjena vrelovodnog priključka u, a potom slijede radovi u, direktor HEP Toplinarstva Osijek, izjavio je kako se do kraja godine planira obaviti dio radova na izmještanju vrelovoda u dvorištuzbog izgradnje aneksa njihovog objekta te dio radova uu sklopu velikog projekta rekonstrukcije infrastrukture kojeg provodi Grad.Uz ove zamjene postojećeg cjevovoda, izgrađeni su novi vrelovodi i priključci za zgradu ute u, odnosno nagdje su radovi još uvijek u tijeku.Radi se i na izgradnji magistralnog parovoda na prijelazu preko, što je ujedno i posljednja dionica zamjene magistralnog parovoda koji je trajao osam godina. Do kraja 2020. zamijenit će se i parovodni priključak zaUređeno je tako okotoplinske mreže, a vrijednost tih radova iznosila je okoU tijeku su i pripreme za najveći projekt HEP Toplinarstva Osijek, a to je zamjena spojnog vrelovoda između. To je glavni magistralni vrelovod duljine okočija je procijenjena vrijednostod čega će 60% biti financirano iz EU fondova. Postupak javne nabave za izvođača radova je u tijeku, a radovi bi trebali početi po završetku sezone grijanja u svibnju iduće godine. Rok za dovršetak radova je rujan 2023.Zahvaljujući ovom projektugubici i potrošnja električne energije, a omogućit će se i daljnje širenje mreže u Osijeku na koju je trenutačno priključeno, od čegaŠto se tiče predstojeće sezone grijanja, HEP će početkom rujna obaviti svoje uobičajene aktivnosti na pripremi vrelovodnog sustava (punjenje mreže, ozračivanje, probna cirkulacija...) do početka sezone grijanja, a kada će to biti ovisit će o vremenskim uvjetima.Početkom rujna djelatnici HEP-a podijelit će predstavnicima stanara staambenih zgrada obrasce izjava o ispravnosti unutarnjih instalacija, a na njima je da ih provjere, potpišu izjavu i dostave je HEP-u. Ako su se u zgradi izvodili ili su u tijeku radovi, izvođači radova po završetku trebaju ispitati instalacije, napraviti zapisnik i predati ga predstavniku stanara.