Tekst i foto: Osijek031.com

upustila se u velik i ambiciozan infrastrukturni projekt postavljanjaza kruzere na pola puta izmeđuU ponedjeljak je projekt poprimio sasvimnakon što je iz Srbije dotegljen. Ponton je izgrađen u brodogradilištu u srpskom mjestuodakle je Dunavom i Dravom dotegljen do Osijeka, a postavljen je uz promenadu na desnoj obali rijeke.Radovi na pontonu trajali su godinu dana, njihova vrijednost iznosi, a u cijelosti ih je financirala Vlada iz proračuna. Ponton je veličine 60 puta osam metara, kapacitet mu je 400 ljudi, a povezan je s obalom s dva pristupna mosta.Zanimljivo je to što ponton ima, što znači da je projektiran da uz njega istovremeno mogu biti privezana dva kruzera do 130 metara dužine s više stotina putnika te manja plovila (brodovi do 50 putnika, riječne jahte te mali čamci i gliseri).Na pontonu se nalaze i. Jednu će koristiti djelatnici, dok bi se u drugoj trebao nalaziti, ravnatelj Lučke uprave Osijek, istaknuo je kako će novi ponton biti u funkciji pristajanja riječnih plovila cijele godine, a ne samo u sezoni kruzera.Dijanović je dodao i kako će se u narednih nekoliko tjedana obavitikako bi seeventualni nedostatci, a potom će se ponovno urediti i površinski sloj promenade koja je na tom dijelu već mjesecima zatvorena te će ona ponovno biti otvorena za šetače i bicikliste.Pitanje na koje nitko u ovom trenutku ne može odgovoriti jest kada će pristati. Naime, iz godine u godinu postoji trend povećanja broja kruzera koji uplovljavaju u Osijek na razini od 10 do 15%. Prošle godine tako je u Osijek uplovilo 80 kruzera, za ovu godinu najavljeno ih je čak 150, međutim pandemija koronavirusa uzrokovala je da su svi kruzeri. Tako da će novo pristanište za kruzere potpuno zaživjeti tek nakon normalizacije stanja s koronom.