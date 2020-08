Policijske uprave osječko-baranjske

Jučer, 25. kolovoza, na područjuu prometu je zaustavljeno(3 osobnog automobila i 2 bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U 14,50 sati, u Đakovu, dogodila sesa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila 42-godišnji hrvatski državljanin iz Čajkovaca izgubio je nadzor nad vozilo ite napustio mjesto događaja. Policijski službenici su vozača ubrzo pronašli te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Određeno mu je smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 10300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - objavila jeu priopćenju.