Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Nakon očitovanja ministra obrazovanjadvije su stvari, čini se, sigurne: nova školska godina započinje, a uvjete za sigurnu provedbu nastave morajujedinice lokalne i regionalne samouprave, a sve u skladu s preporukama, izvještava Osječka televizija. Za nepuna dva tjedna u školske klupe treba se vratiti oko. Kako će biti organizirani uvjeti za, pitanje je na koje se odgovor još uvijek ne zna, međutim u gradskoj upravi održat će se niz sastanaka na kojima će se razmatrati način rada koji će biti najbolji i najsigurniji kako za učenike, tako i za osoblje škole., voditelj gradskog Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, izjavio je kako će početak nove školske godine biti svakako, međutim svi dionici sustava (ravnatelji, nastavnici, učenici i njihovi roditelji te gradska uprava) moraju biti svjesni daza prvo polugodište, već ćemo se morati prilagođavati situaciji.Za početak, na temelju preporuka Nacionalnog stožera potrebno je stvoriti okvir unutar kojega će se od 7. rujna odvijati nastava. Stoga je jučer održan prvi u nizu sastanaka na kojima će se predlagati najbolje ideje za start škole.Na sastanku se razmatrala nabavka potrebnih maski za učenikekako bi se roditelje rasteretilo tog troška. „“, rekao je Brust.Grad će uzeti u obzir i preporuku prema kojoj će po učeniku biti potrebnokako bi ih on mogao redovno mijenjati. Grad je napravio računicu koliko bi to bilo maksimalno maski za nabaviti, a od ravnatelja se očekuje da iskažu svoje potrebe i Grad će reagirati.Također, ravnatelji škola dobili su dopis od gradske uprave povodom nabavke higijenskih sredstava da na tomejer će te troškove pokriti Grad.Narednih dana razgovarat će se i ou školu, satnicama, smjenama i veličini razreda. Kod onih škola koje rade jednu smjenu, akodovoljan razmak između učenika, opcija je da pređu na rad u dvije smjene, a one škole koje već rade u dvije smjene, imat će mogućnost skratiti nastavu i tako ostaviti prostor za dezinfekciju škole između dviju smjena.Obzirom da je nekada u tim razredima bilo i više od 30 učenika, a danas ih ima 20-ak, velik broj školaosigurati potreban razmak, smatra Brust.Ovih je dana u većini osječkih škola u tijeku i investicijsko održavanje, a nabavljaju se i sredstva za higijenu i dezinfekciju za najsloženiji početak škole ikada. Ipak, u osječkoj gradskoj upravi uvjereni su kako će 7. rujna sve biti kako treba.