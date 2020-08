Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Grad Osijek

srijedu, 26. i četvrtak, 27. kolovoza 2020.

komaraca iz zraka

Žana Gamoš

borbi protiv komaraca

zeleni pojas

Sarvaša

Halaševa i Topolika

Očekujemo da Zavod za javno zdravstvo i okolnim općinama i gradovima u Osječko-baranjskoj županiji uputi preporuke za aviotretmanom jer jedino takvim, zajedničkim djelovanjem možemo postići veću učinkovitost provedenih tretmana. Jučer smo odradili tretmane sa zemlje istočnog dijela grada, danas nastavljamo u zapadnome dijelu, dok će sutra avion poletjeti iz Zračne luke Klisa iza 19 sati

izvanredne situacije

1,5 milijuna kuna

3,5 milijuna kuna

Do današnjega dana smo u kontrolu komaraca na području grada Osijeka uložili 2,4 milijuna kuna. Sve preporuke, ukupno njih 27, izvršili smo odmah po primitku te za njihovu učinkovitost dobili pozitivna mišljenja stručnoga nadzora Zavoda za javno zdravstvo

ispunjava

Županije osječko-baranjske i Vlade RH

Ureda gradonačelnika

Prema danas zaprimljenim preporukama, provodi tretmane- potvrdila je danas zamjenica gradonačelnika OsijekaBit će to peto i šesto po redu aviotretiranje u ovogodišnjoju Osijeku, a tretmani će kao i prethodnih puta obuhvaćatiiznad 1300 ha šume kodu srijedu, teu četvrtak.- izvijestila je osječka dogradonačelnica.Zbog trenutačnes komarcima, Grad Osijek rebalansom Proračuna planira osigurati dodatnih, što će ovogodišnju financijsku konstrukciju za monitoring, kontrolu komaraca i stručni nadzor zaokružiti na– kazala je Gamoš, te pojasnila da je od toga bilo sedam larvicidnih i 20 adulticidnih tretmana, ne računajući predstojeće tretmane iz zraka.Gamoš je podsjetila da jedino Grad Osijek, uz nekolicinu okolnih općina, sustavnosvoje zakonske obveze glede tretiranja komaraca, zbog čega apelira na nužnost uključivanja, radi dugoročnog i kvalitetnijeg rješenja problema s komarcima u Slavoniji.Inače, Vlada je dosad, od 2014. i premijera Milanovića do 2019. i premijera Plenkovića, u tri navrata uputila financijsku pomoć u borbi protiv komaraca u Osječko-baranjskoj županiji, no u izostanku koordiniranih i sustavnih tretmana u županiji, takve pomoći ostaju samo vatrogasne mjere. - priopćili su iz