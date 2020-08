Policijske uprave osječko-baranjske

nepropisne vožnje

Policijski službenicievidentirali su tijekom vikenda ukupnood kojih: 123 prekršaja prekoračenja brzine, 23 prekršaja vožnje pod utjecanjem alkohola, 20 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji i 68 ostalih prekršaja.Ukupno je alkotestiranoOd 23 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 11 su vozači bicikala, 10 su vozači osobnih automobila i po jedan vozač teretnog automobila i mopeda.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 21. kolovoza, u 19,14 sati, u Našicama, kada je u nadzoru prometa zaustavljenhrvatski državljanin iz Našica. Vozaču mopeda evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak 21. kolovoza, u 9,50 sati u Osijeku, na raskrižju, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Brijesta. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 18,10 sati u Osijeku, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Osijeka nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je udario u bočnu stranu drugog osobnog automobila. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je u zadnje tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima pod utjecajem alkohola te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu 22. kolovoza, u 23,05 sati, u Brijestu, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila 30-godišnji hrvatski državljanin izje zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 17300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Jučer, 23. kolovoza, u 2,05 sati uu Osijeku, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač teretnog automobila 21-godišnji hrvatski državljanin iz Višnjevca je zbogunazad udario u parkirani automobil. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 7000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.U 13,05 sati, na županijskoj cesti broj 4292 između Đakova i Dragotina, dogodila se prometna nesreća u kojoj je lake tjelesne ozljede zadobio 59-godišnji hrvatski državljanin iz Đakova. Vozač je upravljaomotociklom,za upravljanje motociklom i nije koristio zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine kretanja vozač je sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 34000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozila „A“ kategorije kada stekne pravo na upravljanje i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 16,30 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je biciklisthrvatski državljanin iz Belog Manastira. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Do sada je u 2020. godini 31-godišnjak iz Belog Manastira 8 puta evidentiran u prometu kako upravlja biciklom alkoholiziran i svaki puta mu je određeno smještanje u posebnu prostoriju.