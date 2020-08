Proljetno

Tekst i foto: Siniša Petković, dipl. knjižničar

, a naročito, omiljeno je vrijemeIma li išta bolje ods obitelji i prijateljima? S obzirom da je roštilj malo kompleksniji, tj. zahtijeva i neke predradnje koje nisu baš svakodnevne i uobičajene, potrebno je usvojitikako biste priredili. Vrlo je bitno znati odabratinamirnicu, najčešće meso i ribu, a nerijetko i povrće, lepinje te sireve. Kvalitetan bukov drveni ugljen, dobro zažaren, znalački odabrane vrste mesa i ostalih namirnica, začini te malo kuharskog umijeća i ljubavi, garancija su uspjeha u ovoj kulinarskoj grani.Roštiljanje je mnogo više od načina pripreme hrane. Priprema hrane na roštilju način je života. Zahvaljujući brojnim idejama iz knjigevaši će se roštilji zasigurno pamtiti kao jedni od najboljih. Jednostavni i profinjeni, recepti u ovoj knjizi prikazuju aromatičnu stranu crvenog mesa, mesa peradi, ribe i povrća. Janjeći ražnjići u aromatičnoj marinadi od jogurta sa začinskim biljem, aromatični savitci od mariniranih pilećih prsa, marinirane srdele sa salatom od samoniklog bilja, biftek s azijskim umacima – raspon recepata u ovoj knjizi kreće se od klasičnih do trendovskih, nudeći svakome ponešto. Svi recepti u ovoj knjizi sjajno su ilustrirani i mame na isprobavanje te su popraćeni mnoštvom fotografija koje vas vode kroz sve faze pripreme. Opsežan uvod donosi opis raznovrsnog pribora za roštiljanje, tehnike roštiljanja i prikladnih kuhinjskih pomagala, baš kao i mnogo praktičnih savjeta koji će vas učiniti pravim majstorima roštiljanja.Knjiga koja slijedi nosi naslovautora. Kuharskih priručnika ima bezbroj, no onih koji obrađuju isključivo roštilj, ipak ne toliko. Ovo je jedan koji pripada ediciji zbirke najboljih recepata, zbirki lijepih i pomalo neuobičajenih kuharica koje su ukrašene ukrasnim vrpcama. Roštilj ne čine samo vratina, ćevapčići, ražnjići i luk. U ovoj kuharici obrađeno je 100 izvrsnih recepata za roštilj ili oko roštilja. Tako, osim različitih mesnih, možete pronaći i vrlo zanimljive recepte roštiljanja povrća. Uz roštilj se uredno poslužuju prilozi i umaci koji su također obrađeni. Da biste na kraju sve zasladili, ima zanimljivih recepata s pečenim voćem. Više od 100 autentičnih i izvornih recepata s jasnim i jednostavnim popisom sastojaka natjerat će vas da često roštiljate. Knjiga je podijeljena u nekoliko poglavlja, a prije svakog poglavlja nalazi se kratak uvod u kojem možete pronaći pregršt korisnih zamisli i savjeta.Sljedeća je "poslastica", pod naslovomspecifična kuharica koja sadrži opis tehnike i upotrebe roštilja, hladnog dimljenja i pečenja na dimu, a potom se niže veliki broj tradicionalnih recepata za roštilj koji su upotpunjeni prilozima, salatama i desertima. Uključeno je i nekoliko autentičnih internacionalnih recepata kao što su indonezijski satay ili grčki janjeći odresci s tzatzikijem. U ovoj knjizi, pored domaćih recepata za roštilj, možete pronaći recepte i kulinarske tehnike koje definiraju poznati sveamerički duh kućnog roštilja: sočni sendviči od svinjetine, lignje na žaru ili pureći bataci zaliveni umakom za roštilj. U knjigu su uključeni i još poneki recepti od meksičke pa do kineske kuhinje.Četvrta knjiga, naslova, uz pregršt sjajnih jela bosanske kuhinje, u jednome dijelu donosi niz recepata za pripremu roštilja i ćevapčića, vrste mesa koje su najpogodnije za njihovu pripremu, ali svakako i začine koji dolaze u obzir. Goveđe, juneće, teleće, ali i druga nešto aromatičnija mesa, poput ovčetine i janjetine, neizostavan su izbor mesa za sjajan roštilj. Sarajevski, banjalučki, travnički ili tuzlanski ćevapčići svakako će naći poklonike i ljubitelje i među vama.Posljednja knjiga pod nazivom, autoricegovori o tome kako je pripremanje hrane na roštilju danas vrlo popularno, zabavno i svojevrsni je oblik kulta mnogih naroda širom svijeta, a u Hrvatskoj su općepoznati po gastronomskoj pripremi jelâ koja su detaljno i na jednostavan način opisana na preko 200 stranica u ovoj knjizi. Jela s roštilja predstavljaju tradicionalan oblik pripravljanja hrane u našoj zemlji, a u ovoj jedinstvenoj knjizi naših prostora pronaći ćete od jednostavnih pa sve do složenijih recepata za pripremu predjela, salata, jela od peradi, svinjetine, janjetine, teletine, junetine, kunića, divljači, riba, povrća, pa čak i deserta i marinada. Svako poglavlje sadržava određen broj jednostavnih, složenijih recepata, savjeta, prijedloga, za sve majstore, znalce ili amatere u pripravljanju roštilja.