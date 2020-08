DHMZ

promjena vremena

sunčano i toplo vrijeme

30°C

djelomično oblačno vrijeme

26°C

kišobran

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Prema prognozi koju nam donosi, pred nama je novaDanas i sutra prevladavat će, uz dnevnu temperaturu do. Vremenska prognoza odlično će poslužiti za tri sportsko-zabavna događaja koja su planirana za sutra: Sunset Run No, nova promjena vremena stiže nam u nedjelju u poslijepodnevnim satima. Prevladavat ćeuz slab do umjeren sjeverni vjetar. Dnevna temperatura doU novom tjednu kolovoza trebat će nam