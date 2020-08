Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

izjavio je jučer nakon prvog sastankakako će konačna odluka o nošenju maski u školama biti donesena nakonkada se održavaSvjetske zdravstvene organizacije i to na temelju njezinih preporuka.Ministar je najavio kako će mjere za početak školske godine biti gotove vrlo brzo te da će škole imati dovoljno vremena za pripremu, ali treba vidjeti i kako će se razvijati epidemiološka situacija.Iako se još razrađuju scenariji, poznato je da se odu školske klupe gotovo sigurno vraćaju učenicite da maske na nastavi, a do tada će svi nastavnici i roditeljiNajupitniji je nastavak nastavejer imaju specifičnosti koje se još trebaju razraditi. Što se maski tiče, stariji učenici osnovnih škola i srednjoškolci bi ih, ali o tome će se još razgovarati.Ministrova je želja da sva djeca u školu krenu 7. rujna, identificirani su brojni problemi odnosno specifičnosti vezane za škole te je moguće da zbog nekih specifičnosti pojedina škola dobije drugačiju preporuku, ali svi bi trebali ići u školu, istaknuo je Fuchs.Napravit će se iza one učenike koji će biti u samoizolaciji.Epidemiolozi su upozorili da je potrebno čim višestvaranja novih žarišta te su predložili da škole koje rade u jednoj smjeni od jeseni rade u. Tamo gdje već postoje dvije, pa čak i, učenici bi mogli nekoliko dana tjedno ići u školu, a nekoliko dana učiti od doma.Podsjetimo, Radna skupina savjetodavno je tijelo koje bi do kraja kolovoza trebalo donijeti preporuke vezane uz iduću školsku i akademsku godinu u ovisnosti o epidemiološkoj situaciji. Sudionici su najavili da će razmatrati sve modele - redovitu nastavu u školama, kombinirani model i online nastavu.