Odlučili smo očuvati kontinuitet održavanja sjajnih događanja i očigledno nismo pogriješili jer broj prijavljenih na Sunset Run s prvim noćnim polumaratonom, Gumiranje kao zabavno-sportsku manifestaciju i svima znani BikeOS veći je nego prošle godine. Uprava Grada podupire raznolika događanja koja podižu kvalitetu života u gradu, ali nastoji pronaći i prostor za napredak. Sunset Run simbolično će označiti početak temeljite rekonstrukcije Pješačkoga mosta u okviru predviđenog roka od 90 dana

odlučio je očuvati kontinuitet održavanja događanja kojima se, pa će tako Osječani svih uzrasta željni druženja i aktivnosti na otvorenom ovog vikenda u gradu na Dravi doći na svoje jer u subotu će se održati čak Urbani bike festival BikeOS i drugo Gumiranje na Dravi Riječ je odogađanja koja promoviraju ljepotu Grada na Dravi, vedar duh Osječana i zdrav život, a svi programi održat će se uz pridržavanje epidemioloških mjera. Sva su tri događanja predstavljena danas na tiskovnoj konferenciji.“, rekao je zamjenik gradonačelnika OsijekaDrugo po redu izdanje utrke manifestacije Sunset Run održat će se ui u cjelini se trči po. Sudionici će trčati u jednoj od tri predviđene discipline () pa će najduža dionica biti ujedno i prvi osječki noćni polumaraton. Prijavljeno je više od 500 natjecatelja, a više od 320 ih je potvrđenih iz cijele Hrvatske. Utrku Sunset Run 2020 organizira Sportsko-rekreacijski klub Run4Fun u partnerstvu s Gradom Osijekom, Tržnicom Osijek d. o. o. i Osječkom tvornicom ideja.Zabavno-rekreativna manifestacija Gumiranje odvija se upočinje u 14 sati na Promenadi kod Kompe, a tzv.od Udičarskog doma vikendaškog naselja Karašica do osječke Copacabane u 15 sati. Prijavljeni sudionici imat će osigurane gume za plutanje, sigurnosne prsluke, prijevoz bicikala, dva motorna čamca u pratnji tima Crvenog križa zaduženim za spašavanje na vodi te osvježenje osječke craft pivovare Mali div. I ovdje je zanimanje sudionika daleko veće nego što je bilo prošle godine.I na kraju, BikeOS – Urbani bike festival Osijek, koji će se održati na prostoruuz lokaciju Pannoniana od 17 do 20 sati s proglašenjem pobjednika BikeOS-a u 20:30 sati. Ovaj dinamičan i zabavan urbani festivalski projekt organiziraju Grad Osijek, Tržnica d.o.o. i Sportsko-rekreacijski klub Run4Fun. BikeOS natjecanje omogućava svim sugrađanima provjeru spretnosti u vožnji bicikla i osigurava bicikl kao glavnu nagradu, a za prvih 200 sudionika osigurane su posebne. BikeOs se zbog epidemiološke situacije održava u skraćenom obliku, tako da će se sudionici morati popisati, a bicikli dezinficirati.Dakle, epidemiji korone unatoč, adrenalinskih uzbuđenja u subotu u Osijeku neće nedostajati. Bez obzira na to odlučili se na trčanje, bicikliranje, spuštanje Dravom na zračnim jastucima i gumama ili samo sve promatrali sa strane, subota u gradu nikako neće biti dosadna.